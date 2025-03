"Благодаря на всички, които ни защитават": Зеленски посети Донецка област (ВИДЕА)

Украинският президент Володимир Зеленски е посетил Донецка област в Източна Украйна. Това става ясно от публикувани от него днес снимки и видео в профила му в социалната мрежа “X”. "Благодаря на всички, които ни защитават. Слава на всички паднали герои!", написа той в коментар под видеото от посещението си на импровизирани мемориали в памет на загинали войници. Зеленски показа и снимки от срещите си с украински войници.

"Благодаря на всички, които помагат на Украйна и ни подкрепят в борбата срещу тригодишната руска инвазия“, се казва в публикация на украинския лидер.

Все още не е ясно кога точно Зеленски е посетил Донецка област.

I thank all our defenders. Honor to all fallen heroes. I thank everyone who helps Ukraine and supports us. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/X5FEmf8xKh

Зеленски обяви преди дни, че в понеделник (24 март) в Саудитска Арабия ще се проведе поредната среща на делегациите на Украйна и САЩ. По време на съвместна пресконференция с норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре в Осло той даде потвърждение, че разговорите ще са в същия ден, в който ще има среща между Русия и Съединените американски щати, отново в най-голямата държава на Арабския полуостров.

I visited the command post of the Tactical Group Pokrovsk and met with the commanders of the Drone Line, which united the finest unmanned systems units of the Armed Forces of Ukraine.



I received a report on the defense of the Pokrovsk direction, the operational situation, and… pic.twitter.com/7d8uAoV59S