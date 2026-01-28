Близо 2 млн. души - потресаващи човешки загуби във войната в Украйна

Общите военни загуби сред руските и украинските войски за близо четири години война в Украйна наближават два милиона души. Това съобщи базираният във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS). Според анализаторите 1,8 милиона военнослужещи са били убити, ранени или се водят за изчезнали. От тях 1,2 милиона са били от руска страна, а 600 000 - от украинска.

Загуби

Експерти на CSIS изчисляват, че руската армия е загубила до 315 000 души от началото на войната. До 2025 г. руските войски са загубили 425 000 души (убити и ранени) или средно приблизително 35 000 на месец. Центърът изчислява, че украинските въоръжени сили са понесли 140 000 жертви. Анализаторите прогнозират, че общите загуби от двете страни може да надхвърлят два милиона до пролетта.

„Тези цифри са потресаващи. Никоя голяма световна сила не е претърпяла подобни загуби, в която и да е война след Втората световна война“, подчертава CSIS, сравнявайки ги със загубите на САЩ в Корейската, Виетнамската и Афганистанската война. Центърът изчислява, че руската армия е загубила 17 пъти повече войници във войната с Украйна, отколкото СССР в Афганистан и 11 пъти повече, отколкото по време на двете чеченски войни.

Напразно

Въпреки тези огромни загуби, териториалните придобивки на Русия остават ограничени, се посочва в доклада. От януари 2024 г. руската армия е превзела приблизително 1,5% от територията на Украйна и контролира приблизително 20% от страната, или 120 000 квадратни километра.

Между 2024 и 2025 г. зоната на контрол се е увеличила едва с 8400 квадратни километра, което, отбелязват експертите, е сравнимо с изключително бавния темп на напредване по време на Първата световна война. В редица райони руските войски са напредвали със скорост от 15-70 метра на ден.

Поради постоянното присъствие на дронове във въздуха, руските войски все по-често изоставят мащабното разполагане на тежки бронирани машини, действайки в малки групи на мотоциклети или пеша.

Директорът на отдела за отбрана и сигурност на CSIS Сет Джоунс отдава високият брой жертви и ограничените загуби на цялостното отслабване на Русия, като посочва и икономически фактори като забавянето на растежа на БВП и въздействието на санкциите.

