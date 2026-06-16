Бомбардировач се разби по време на мисия в Украйна (ВИДЕО)

В Украйна се разби бомбардировач Су-24М, съобщиха военновъздушните сили на Украйна. Инцидентът се случи в Хмелницка област. И двамата пилоти са загинали.

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„Изразяваме искрени съболезнования на семействата на майор Богдан Григориевич Загурлюк и старши лейтенант Богдан Александрович Бабенко, които защитаваха страната ни до последния си дъх…“, се казва в изявлението.

Украинските военновъздушни сили отбелязаха, че спасители и правоохранителни органи работят на мястото на катастрофата. Според предварителна информация няма жертви сред цивилното население. „Причините и обстоятелствата около катастрофата се установяват“, добавиха от украинските ВВС.

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