Борел призова Грузия да оттегли анти-ЛГБТИ закона

Ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел призова Грузия да оттегли законопроекта си за "семейните ценности", който бе осъден като ограничаващ правата на ЛГБТИ общността.

"Призовавам Грузия да оттегли този закон, който допълнително отклонява страната от пътя ѝ към ЕС", пише Борел в социалната мрежа Х.

The Georgian Parliament adopted laws on ‘family values and protection of minors’ which will undermine the fundamental rights of the people and increase discrimination & stigmatisation.

I call on Georgia to withdraw this legislation, further derailing the country from its EU path.