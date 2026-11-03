"Къща на ужасите за мобилизирани украинци": Арест и подозрения за инсценировка за бунт (ВИДЕО)

Жената, която е пристигнала първа с линейка в къщата в Петропавловская Борщаговка, район Буча, Киевска област, където впоследствие се оказа, че има украински мобилизирани войници, е била арестувана. Това съобщи пред телевизия ТСН генерал Кирило Буданов, ръководител на президентската канцелария в Украйна (на заглавната снимка).

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Според него жената, облечена в медицинска униформа и предварително закупила линейка, е "провела разузнаване на обекта" с шофьора 3 дни по-рано. Буданов твърди, че "медикът" е в кореспонденция с определени канали в Телеграм, които бързо са организирали протест пред сградата на база "там държат против волята им наши мобилизирани момчета".

"Не знам точно защо е направено това - дали по лични причини, за да станат каналите по-популярни или за да се спечелят пари – но възниква въпросът кой плаща толкова много за подобни услуги. Възможно е обаче това да е било извършено с малко по-различна антидържавна цел, но по един или друг начин не може просто да се прехвърля отговорността само на провокатори. Тази ситуация демонстрира напрежение в обществото и факта, че има проблеми, които трябва да бъдат решени. Това е просто констатация на факт. Да, от една страна, има провокатори, но от друга, има напрежение в обществото", каза Буданов.

Той добави, че нуждаещите се от помощ са в болницата. Според него повечето от намиращите се в къщата в Петропавловская Борщаговка не са се нуждаели от медицинска помощ. "Да се противопоставя украинското общество на украинската армия е цинично", изрично подчерта Буданов и уточни, че се води разследване от украинската прокуратура.

Head of the Presidential Office Kyrylo Budanov says yesterday’s events in Petropavlivska Borshchahivka near Kyiv were “not without influence.” Budanov visited the site and says those who initiated or influenced the incident will be identified and punished. He added that conclusions will also be drawn inside the security structures. The Prosecutor General’s Office and relevant agencies have already opened an investigation. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2026

Предисторията

Снощи в селото избухна конфликт при сграда, където на пръв поглед въоръжени мъже държаха хора. Медици съобщиха за хора, имащи нужда от здравна помощ, а украински полицаи отрекоха мобилизирани украинци да са държани като заложници. По-късно командирът на Националната гвардия на Украйна генерал Олександър Пивненко заяви, че мобилизирани военнослужещи са временно настанени в частна къща в Петропавловска Борщаговка, Киевска област, преди да бъдат изпратени в учебен център.

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Линейка с логото на частната клиника "Медпрестиж", която се оказа затворена 3 години по-рано, пристигна в сградата, където бяха държани войниците. Че "Медпрестиж" не работи от 3 години заяви Борис Бреус, началник на отдела за превантивна дейност на Главно управление на Националната полиция в Киевска област, пред "Слідство.Інфо". Жена-медик от тази линейка каза пред репортери, че мъж, претърпял операция, е бил държан там повече от 37 дни. Тя също така твърди, че четирима души са били ранени и че линейката е била извикана от роднини на мъжете, за които се казваше, че са държани против волята им в къщата.

По-късно излезе информация, че тази жена е 49-годишната Валентина Молода, която според профилите ѝ в социалните мрежи притежава клиника за пластична и естетична хирургия. Тя е имала и прескарта като разследващ журналист от Всеукраинския алианс на гражданите "Рамо до рамо" (Плич-о-плич). А линейката, пристигнала в Петропавловска Боршаховка, е била продадена от собственика на Медпрестиж през 2024 г. с условието всички лога на клиниката да бъдат премахнати от превозното средство. "Медпрестиж" ООД е регистрирана през февруари 2012 г. в Николаев. Собственикът на компанията е израелският гражданин Михаил Фурман. Той е имал и руско гражданство, но се е отказал от него. Фурман каза пред репортери, че клиниката е прекратила дейността си през 2023 г., но юридическото лице не е закрито. Клиниката е разполагала с пет линейки - едната е била дадена на военнослужещи от Николаев, а четири са били продадени. Фурман уточни, че линейката, пристигнала в Петропавловска Борщаговка, е последната продадена - през 2024 година.