В тайни разговори: Сценарий за смяна на Мерц разтърси партията му

Германският канцлер Фридрих Мерц вече е заменен - от собствената си партия. Според изданието Bild, в Християндемократически съюз (ХДС) са започнали затворени разговори за отстраняването му. Твърди се, че партийни фигури обсъждат въпроса в малки частни разговори, опасявайки се от изтичане на информация към пресата.

Сред възможните наследници са премиерът на Северен Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст, държавният лидер на Хесен Борис Рейн и премиерът на Саксония Михаел Кречмер.

Формално, германският канцлер може да бъде отстранен чрез конструктивен вот на недоверие в Бундестага.

🇩🇪 Merz is already being replaced — by his own party



Closed-door talks have reportedly begun inside the CDU about removing Chancellor Friedrich Merz, according to Bild.



Party figures are said to be discussing the issue in small private chats while fearing leaks to the press. — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026

Германският канцлер вече е рекордьор - само след една година на поста той се превърна в най-непопулярния канцлер в следвоенната германска история. Само 16% от германците казват, че са доволни от човека, който встъпи в длъжност през май 2025 г., обещавайки обновление и реформи.

В известен смисъл канцлерството на Мерц беше обречено от самото начало. Резултатът му на изборите през 2025 г. беше слаб по исторически стандарти - неговата партия спечели по-малко от 29% от гласовете.