В тайни разговори: Сценарий за смяна на Мерц разтърси партията му

27 май 2026, 8:56 часа 384 прочитания 0 коментара
Германският канцлер Фридрих Мерц вече е заменен - от собствената си партия. Според изданието Bild, в Християндемократически съюз (ХДС) са започнали затворени разговори за отстраняването му. Твърди се, че партийни фигури обсъждат въпроса в малки частни разговори, опасявайки се от изтичане на информация към пресата.

Сред възможните наследници са премиерът на Северен Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст, държавният лидер на Хесен Борис Рейн и премиерът на Саксония Михаел Кречмер.

Формално, германският канцлер може да бъде отстранен чрез конструктивен вот на недоверие в Бундестага.

Германският канцлер вече е рекордьор - само след една година на поста той се превърна в най-непопулярния канцлер в следвоенната германска история. Само 16% от германците казват, че са доволни от човека, който встъпи в длъжност през май 2025 г., обещавайки обновление и реформи.

В известен смисъл канцлерството на Мерц беше обречено от самото начало. Резултатът му на изборите през 2025 г. беше слаб по исторически стандарти - неговата партия спечели по-малко от 29% от гласовете. 

Германия Фридрих Мерц
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
