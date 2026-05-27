Великобритания разполага с достатъчно дронове само за една седмица война

Запасите от дронове на Обединеното кралство биха стигнали само за една седмица в случай на пълномащабен военен конфликт с Руската федерация. Запасите от дронове са толкова малки, че съществува риск да се изчерпят през първите няколко дни от конфронтацията, пише The Тelegraph.

Дроновете ще играят жизненоважна роля в евентуален такъв военен конфликт. Американската армия в момента разполага с малко бойни дронове, но висши офицери твърдят, че те са малка част от необходимите за отблъскване на руската военна агресия през 2030 г.

Украйна в момента използва приблизително 9000 дрона на ден, за да възпира руската армия. Киев също така многократно е заявявал, че унищожава до 30 000 руски безпилотни летателни апарата всеки месец.

Великобритания вероятно ще трябва да разполага с по няколкостотин бойни дрона на ден. Ако интензивността на боевете е подобна на тази, която се случва на руско-украинския фронт, всички запаси ще бъдат изчерпани в рамките на няколко дни.

При сегашния парламент лейбъристкото правителство инвестира 4 милиарда паунда в разработването и производството на дронове за британската армия. За да постигне тези заявени цели обаче британската армия вероятно ще се нуждае до 550 милиона паунда годишно.

Предупрежденията дойдоха след като военните проведоха мащабно учение близо до площад Трафалгар, превръщайки затворена метростанция в команден пункт на НАТО. Щабът е бил проектиран да отработва потенциално руско нахлуване в балтийската държава Естония през 2030 г.

Гара "Чаринг Крос" на линия "Джубили" на лондонското метро стана място на гореспоменатото учение. Целта му беше да се тества ефективността на член 5 от Хартата на НАТО, който задължава Алианса да окаже военна помощ в случай на нападение срещу държава-членка.

В учението, наречено Arccade Strike, участваха военни от Обединеното кралство, Франция, Италия и САЩ. Те ръководеха действията на 20 000 войници от НАТО, включително тези, които участваха във военните учения в Естония.

Използването на станцията, където е имало снимки на приключенския филм за Джеймс Бонд "Спектър", има за цел да демонстрира как военен щаб може да бъде разположен на паркинг или точно в метрото, но този път в континентална Европа. Традиционно подобни командни пунктове са били разположени в палатки далеч от фронтовата линия. Зачестилите удари с дронове и ракети с голям обсег обаче, както и сложните системи за наблюдение, които се превърнаха в отличителен белег на войната в Украйна, промениха много неща. Сега командните пунктове са принудени да действат от дълбоки подземни убежища, за да избегнат обстрел.

Под червени светофари войници седят пред екраните на лаптопи. Те координират комбинирани ударни операции, включително атаки срещу руски системи за противовъздушна отбрана, танкове и артилерийски удари по вражески позиции.

По време на учението Arrcade Strike военните използваха и прототип на система с изкуствен интелект, наречена Asgard. Алгоритъмът подпомага бързото планиране и вземане на решения. Подобни системи вече бяха използвани от американците за откриване на хиляди цели по време на войната в Иран.

Върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич също участва в учението. Той заяви, че е от решаващо значение Алиансът да се адаптира към бързо променящия се характер на войната.

Британската военна реалност

Британската армия в момента разполага с приблизително 70 000 души напълно обучен персонал, готов за разполагане на фронтовата линия. Това е най-ниското ниво на численост от 200 години насам.

Войната в Иран също така повдигна опасения относно готовността на Великобритания за конфликт, след като премиерът Киър Стармър беше обвинен, че е действал твърде бавно при разполагането на военни кораби в отговор на атака с дрон срещу база на Кралските военновъздушни сили в Кипър през март тази година. След атаката срещу авиобазата "Акротири" на разрушителя "Дракон" му бяха необходими три седмици, за да достигне Източното Средиземноморие. Четири други разрушителя са в базовите си пристанища, където се извършва техническа поддръжка или дългосрочни подобрения. Едновременно с това британският флот от фрегати е намален само до пет бойно готови кораба.

Тежкото състояние на въоръжените сили на Великобритания предизвика критики от Доналд Тръмп, който наскоро се подигра с два британски самолетоносача - "Кралица Елизабет" и "Принцът на Уелс". Лорд Джордж Робъртсън, бивш генерален секретар на НАТО и бивш министър на отбраната по времето на Тони Блеър, разкритикува настоящия премиер миналия месец, обвинявайки правителството в "разрушително самодоволство" и повърхностен подход към рисковете, пред които е изправена страната.

Очаква се премиерът Киър Стармър да нареди на финансовия министър Рейчъл Рийвс да одобри увеличение на разходите за отбрана с 18 милиарда паунда, докато се бори да остане министър-председател.

Припомняме, че планът на британското правителство, който подробно описва как ще се разходват бюджетните средства за нуждите на британските въоръжени сили през следващото десетилетие, е отложен за неопределено време.

Автор: Том Котърил, редактор "Отбрана" в британския ежедневник The Telegraph

Превод: Ганчо Каменарски