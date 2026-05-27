Много шум и хаос: Пауни създават безпорядък в морски курорт

Повече от 100 пауна създават хаос в италианския морски курорт Пунта Марина на Адриатическото крайбрежие, което води до разделение сред местните жители относно това какво да се прави с нарастващата колония.

Според някои оценки, близо 150 пауна се разхождат свободно, причинявайки шум и проявявайки агресивно поведение към хора, автомобили и градски градини. Началото на сезона за чифтосване и размножаване тази пролет допълнително е изострило напрежението, като силните ранни сутрешни брачни викове на мъжките особено много дразнят жителите.

"Те повреждат колите, като нападат собствените си отражения, оставят лепкави изпражнения по тротоарите, което прави ходенето опасно, и блокират движението", казва Розана Голфарели, която управлява местната сладкарница Cacao заедно със съпруга си Клаудио Яниеро.

В двора близо до магазина им са се настанили шест пауна, единият от които те галено са кръстили Пирилампо, като дори създали специална бисквитка, вдъхновена от разперените му пера.

"Паунѝте са красиви, но вече са прекалено много - правят бъркотия и кълват всичко, което намерят", казва Яниеро, който въпреки това намира за забавен нарастващия спор около присъствието на птиците. Той признава, че тъй като със съпругата му не живеят близо до пекарната, шумът, който държи хората будни през нощта, не ги притеснява.

Голфарели и Яниеро все още не могат да решат какво да се прави с пернатите пакостници. Около половината от малкия град – с население около 3000 души – искат пауните да бъдат премахнати или преместени в местен зоопарк. Другата половина настоява пъстрите птици да бъдат защитени и дори използвани за насърчаване на туризма в района.

В крайна сметка птиците вече са били заснемани от италиански инфлуенсъри и певци, снимащи в Пунта Марина. Освен това Amazon Music и Spotify предлагат "релаксиращи" плейлисти, вдъхновени от звуците на пауните в града, пишат от CNN.

Пауните като част от населените места

Паунѝте са част от облика на по-широката община Равена от години.

Според местна легенда всичко започнало с един избягал паун, който се заселил в боровата гора край Punta Marina. С времето колонията се разраснала, птиците се местели между гората, изоставени сгради и градски паркове, а липсата на естествени врагове и храненето от хората (особено по време на Covid-19 локдауните) довели до бързото им увеличаване.

Общината в Ravenna започнала да търси решения още от 2022 г., но предложенията за преместване на част от птиците предизвикали спорове между защитници на животните и местни жители.

Популацията е нараснала от около 30 птици през 2023 г. до приблизително 100–120 днес, като в момента се прави ново преброяване и се обсъждат възможни мерки за контрол.