Шолц: Няма да търся подкрепа от "Алтернатива за Германия"

Бившият германски канцлер Олаф Шолц отхвърли възможността за сформиране на правителство на малцинството с подкрепата на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), като предупреди, че останалите утвърдени партии трябва да продължават да изолират АзГ, предаде ДПА.

"Някои консерватори твърдят, че в Германия има мнозинство за прилагането на десни политики", посочи Шолц по време на вчерашно събитие в Хамбург. Той допълни обаче, че подобна конфигурация не е нито разумна, нито приемлива в Германия.

"Това, което се обсъжда в този момент, не зачита историята", изтъкна социалдемократът по отношение на дискусиите за възможно сътрудничество с АзГ.

Шолц описа партията като антиплуралистична и подчерта, че останалите утвърдени партии трябва да ѝ се противопоставят въпреки различията си. Бившият канцлер предупреди също така, че не е сигурно дали АзГ биха се оттеглили от властта доброволно, ако влязат в правителството.

Шолц направи тези изявления, след като Торстен Албиг - бивш министър-председател на правителството на провинция Шлезвиг-Холщайн и политик от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) заяви, че социалдемократите трябва да бъдат склонни да сформират правителства на малцинството, толерирани от АзГ.

В коментар за вестник "Нойе Оснабрюкер Цайтунг" Албиг посочи, че би било дори по-лесно, ако ГСДП си сътрудничи с десни популисти за някои въпроси, взимайки пример от Дания, като по този начин социалдемократите биха могли да увеличат избирателите си.

Срещу АзГ, която е най-голямата опозиционна партия в Германия, понастоящем се водят разследвания от вътрешните разузнавателни служби поради екстремистките ѝ възгледи, но през последните няколко месеца партията води в социологическите проучвания на фона на намаляващата подкрепа за правителството на канцлера Фридрих Мерц.