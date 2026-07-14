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Сръбски министър: Ако бях Милошевич - щях да прочистя етнически Косово през 1998 г.

14 юли 2026, 13:26 часа 185 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сръбски министър: Ако бях Милошевич - щях да прочистя етнически Косово през 1998 г.

„Ако бях Слободан Милошевич, щях да прочистя етнически Косово през 1998 г.“, заяви сръбският министър на държавната администрация и местното самоуправление и функционер на Социалистическата партия на Сърбия (СПС) Снежана Паунович. Спорното изявление, което предизвика бурни реакции, беше дадено в интервю за TV Kurir, излъчено в събота, пише N1 Belgrade, предаде хърватската "Индекс". 

Паунович, която е родена в Печ, Косово, обясни какво има предвид под етническо прочистване. 

Как е щяла да "ликвидира албанците"?

„А сега, за нашите недостатъци и нашата глупост: ако бях Слободан Милошевич, щях да прочистя етнически Косово през 1998 г. И това е най-грубото изказване, което съм правила през живота си“, каза тя.

Тя добави, че няма да „ликвидира албанците по начина, по който се опитват да прочистят етнически Косово и до днес, а по такъв начин, че всеки, който не се чувства жител на Съюзна република Югославия, да я напусне и да отиде в родината си“. ОЩЕ: Почина бивш политик от Югославия, свидетелствал в полза на Милошевич

Според нея тези, които са вземали решения за терористични действия, биха били ликвидирани по начина, по който държавата се справя с терористите дори днес, камо ли тогава.

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"Съдбата на Слободан Милошевич обаче нямаше да се промени съществено, дори и да беше направил нещо подобно. Вече го бяха обявили за касапин“, каза тя.

Остри реакции: Сръбска партия поиска оставката й

Изявлението на министър Паунович предизвика бурни реакции. Движението на свободните граждани (ПСГ) в Сърбия поиска незабавното ѝ уволнение, а един от косовските министри оцени, че изявлението доказва, че Сърбия все още не се е освободила от геноцидната идеология на Милошевич.

Снежана Паунович е член на Социалистическата партия на Сърбия от 1992 г. и е избрана за вицепрезидент на партията през 2024 г. Според официалната ѝ биография, тя за първи път става член на Народното събрание през 2013 г. и е била вицепрезидент на Собранието в продължение на два мандата. ОЩЕ: Вучич: Не успяхте да ме свалите от власт, аз не съм Слободан Милошевич (ВИДЕО)

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Косово Сърбия Слободан Милошевич етническо прочистване
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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