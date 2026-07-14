Много ти е нагорно - лягай в ковчега, за да се успокоиш: Руска "иновация" (ВИДЕО)

Изключително зловеща терапия за овладяване на нервите и постигане на душевно спокойствие набира популярност в Русия. По-точно - в руския град Толиати, който се намира в Ставрополския район и е вторият по големина град Самарска област, с почти 720 000 души население.

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Новата "терапия" представлява терапия с ковчези - буквално лягаш в ковчег, като ритуална служба те погребва жив. Идеята е хора, които се чувстват в състояние на депресия или психически блокаж, да осъзнаят, че проблемите им се нищожни, когато преживеят "преминаване в отвъдното". Създателите твърдят, че преживяването помага за намаляване на тревожността, преосмисляне на живота и възвръщане на мотивацията да продължиш (с пълна пара) напред.

⚰️ Russians are voluntarily climbing into coffins



A bizarre new trend called “coffin therapy” has appeared in Tolyatti, where a ritual service offers to “bury” people alive.



Participants who feel “stuck in a rut” are placed inside a coffin as part of a special ceremony. The… pic.twitter.com/hd9EAq2hhu — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026

Доколко тази терапия наистина помага, всеки сам за себе си може да прецени. Със сигурност хора с клаустрофобия едва ли биха пробвали - но и едва ли само такива хора ще са застрашени от "иновацията".

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