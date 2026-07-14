"Битка на дронове" - в Русия почват тв шоу, Украйна го прави на живо - десант с робот (ВИДЕО)

В Русия ще започнат телевизионен проект под името "Битка на дронове". Зад идеята стои популярният руски продуцент, шоумен и комик Михаил Галустян. Той лично я представи на руския диктатор Владимир Путин, по време на "патриотичното" събитие "Всичко за победата" в Москва. То беше организирано от Общоросийския народен фронт.

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Галустян обясни на Путин концепцията на шоуто - отбори, съставени от руски ветерани от войната в Украйна, студенти, блогъри и известни личности, ще се състезават един срещу друг. "Пропагандата е изключително важно нещо", одобри стопанинът на Кремъл, като видеокадри от разговора обиколиха Телеграм - най-вече през канали като "Смотри", които следят всяко събитие с участието на Путин.

Подходът на натиск за спиране на войната в Украйна, който сега се възприема на Запад, дотук не влияе на позицията на режима на руския диктатор Владимир Путин. Отговорът на Русия на ударите на врага ще бъде реципрочен и няколко пъти по-мощен – това обеща Путин вчера, 13 юли, като се появи на събитието. Путин огледа макети на руски зенитни комплекси "Панцир", където му беше обяснено, че вече примамките-макети на системата, използвани да подмамват украинците да удрят по тях, вместо по истински установки, не работят. Колко добре работи и руската ПВО пък е отделен въпрос:

И докато в Москва се организират теоретични форуми, Украйна проведе първа роботизирана операция-десант в пълномащабната война с Русия. Украинците използваха морски дрон, за да свалят наземен робот на Кинбурнската коса в Николаевска област - ОЩЕ: Показно: ВИДЕО как украински морски дрон удря руски танкер

Historic operation: Ukrainian combat robot was deployed from a naval drone and attacked Russian positions for the first time.



A ground robotic system equipped with a machine gun landed on the occupied shore of the Kinburn Spit from a naval drone and immediately began carrying… pic.twitter.com/8MbAVhmvB1 — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026