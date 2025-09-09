"Целта на Кремъл е ясна - да превземе Молдова през урните": Президентът Мая Санду сравни и България (ВИДЕО)

В първият ден от есенната пленарна сесия на Европейският парламент в Страсбург президентът на Молдова Мая Санду обяви пред евродепутатите, че предстоящите парламентарни избори на 28 септември ще бъдат най-значимите в историята на Молдова и че резултатът ще реши "дали ще се консолидираме като стабилна демокрация или Русия ще ни отдалечава от Европа, превръщайки Молдова в заплаха на източната граница на Европа", предава репортер на Actualno.com от Европарламента в Страсбург.

Санду подчерта, че урокът на Молдова и нейното предупреждение е, че "ако нашата демокрация не може да бъде защитена, тогава никоя демокрация в Европа не е сигурна". В своята приветствена реч председателят на ЕП Роберта Мецола заяви: "Всички сме дълбоко впечатлени от вашата решителност, смелост и непоколебима ангажираност към народа на Молдова, както и от неуморната ви работа за насочване на Молдова по пътя на демокрацията. Ние сме единни в подкрепата си за Молдова и нейния демократичен път към членство в Европейския съюз."

След това тя се обърна към процеса на присъединяване към ЕС, като подчерта, че много настоящи страни от ЕС не са били пълни демокрации, когато са се присъединили към ЕС. Същите страни са се борили с диктатури и са преодоляли икономически трудности и "никоя от тях не се справя сама". По думите ѝ дори България и Румъния са успели да се присъединят към ЕС по-малко от две десетилетия, след като са се отърсили от социалистическото си минало. "С още много за изграждане по това време, присъединяването им даде стабилност и пространство за растеж", отбеляза тя.

Още: "Русия се стреми към смърт и разруха": Молдовският президент осъди новите удари по Киев

Президентът Санду подчерта също, че за Република Молдова присъединяването към ЕС не е просто технократски процес, "това е надпревара с времето - да закотвим нашата демокрация в Съюза, където тя ще бъде защитена от най-голямата заплаха, пред която сме изправени: Русия".

Снимка: European Parliament

С наближаването на парламентарните избори в Молдова президентът Санду коментира и неограничената хибридна война на Москва "в мащаб, невиждан преди пълното нахлуване в Украйна". "Целта на Кремъл е ясна - да превземе Молдова чрез избирателните урни, да ни използва срещу Украйна и да ни превърне в стартова площадка за хибридни атаки срещу Европейския съюз", каза тя.

Още: Зеленски: Ще помогнем на Молдова с въглища и специалисти в замяна на електроенергия (ВИДЕО, СНИМКИ)

"Ето защо тези избори са много важни. Защитавайки го, ние защитаваме не само Молдова, но и регионалната сигурност и стабилност, защото Молдова може да е полето за тест, но Европа е целта", продължи председателят Санду.

Молдовският председател завърши с думите, че "Европа е устояла, като се адаптира, възстановява и превръща крехкостта в сила. Като защитава крехките демокрации, докато станат силни. Единственият път напред е да защитим нашите демокрации със зъби и да ги защитим заедно."