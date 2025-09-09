Швеция купува от Полша преносими зенитно-ракетни комплекси

Швеция ще закупи от Полша преносими зенитно-ракетни комплекси „Пьорун“ („Перун“) за три милиарда крони (прибл. 530 млн. лв.), съобщи министърът на отбраната на скандинавското кралство Пал Йонсон в социалната мрежа „Екс“, предаде Ройтерс.

Борят на закупените единици от установките не се уточнява.

Това е третата голяма покупка на средства за ПВО за последните няколко месеца. Това лято беше съобщено за две други споразумения на обща сума от 10,5 млрд. крони (прибл. 1 млрд. 860 лв.). Според представителя на Управлението за материално осигуряване на Министерството на отбраната на Швеция Кристер Мелгрен настоящата покупка няма да е последна, пише и БТА.

