Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Чехия въвежда таван на цената на горивата

08 април 2026, 6:32 часа 273 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Цената на автомобилните горива в Чехия ще бъдат ограничени от сряда, като таванът ще се актуализира ежедневно, съобщи Министерството на финансите на фона на енергийната криза, предизвикана от конфликта с Иран, уточни ДПА. Министерството определи първоначалния таван на цената на бензина на 43,15 крони (1,76 евро), а на дизела - на 49,59 крони (2,02 евро). Още: Сянката на иранските дронове: Круизната индустрия в Гърция отчита сериозен спад

Другите мерки

Още: Ножове и опит за убийство: Цените на горивата доведоха до саморазправа на бензиностанция

Други мерки, приети от правителството, включват ограничаване на маржовете, начислявани от горивните компании, и намаляване на данъка върху дизела.

Министерството заяви, че целта на мерките е да се ограничи общото покачване на цените на горивата и да се премахнат крайните ценови разлики на местно ниво. Последното се отнасяше за Прага и бензиностанциите по магистралите, където обикновено се начисляват най-високите цени.

Страната е добре обслужвана от бензиностанции, управлявани от полската Orlen, унгарската MOL и държавната Cepro под марките Eurooil и Robin Oil.

Сравнително ниските цени са накарали германските шофьори да преминават границата, за да заредят.

Още: Хърватия с нови ограничения на цените на бензина и дизела

Антон Иванов
