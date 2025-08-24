Чужди войници в Украйна: Турция и Китай гледат напред. "Азов" вгорчи живота на руснаците в Донбас (ОБЗОР - ВИДЕО)

Чужди войници като основна гаранция за мир в Украйна – темата продължава да е водеща, докато опитите да има решаващ дипломатически пробив за спиране на войната засега удрят на камък предвид постоянното шикалкавене на Кремъл, явно с цел да се протака и руската армия да успее да завладее повече от Украйна и дори някак да постигне стратегически успех, с който да постави украинската съпротива на колене. За момента обаче на бойното поле има сериозен паритет, а в последните ден-два-три Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започнаха да постигнат тактически успехи в най-тежките направления – Още: Путин систематично разбива илюзиите на Тръмп за Украйна, на фронта Русия зацикля (ОБЗОР – ВИДЕО)

Пред украинската информационна платформа United24, генерал Нариман Джелял, посланик на Турция в Украйна, заяви, че страната му е готова да изпрати войници в Украйна. Той подчерта, че е говорил с турския министър на отбраната и че Турция е готова да се включи в усилията за пълно разминиране на Черно море. Турция, България и Румъния вече действат заедно за разминиране на териториалните си води. Турция обаче е страна-член на НАТО, а Русия твърдо отказва каквито и да е войници на НАТО да влизат в Украйна - поне засега.

В интервю за Fox News о.з. генерал Джак Кейн, който е част от борда на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), каза, че САЩ трябва да пратят войници в Украйна. Защо – Европа не е способна да се справи с командването и логистиката на мащабна мироопазваща мисия, каквато ще е нужна на Украйна. САЩ има контигент в Европа и американски сили може да отидат в Украйна, за да обучава ВСУ – размерът на американските сили следва да е поне на ниво бригада. ПВО на Украйна също трябва да бъде подсилена, като системи да се разположат както на украинска територия, така и в съседни на Украйна държави. САЩ имат достатъчно ВВС ресурси, за да осигурят въздушна подкрепа за мироопазваща мисия, подчерта Кейн. Той е категоричен – ако Съединените щати искат да има истински и устойчив мир в Украйна, трябва да участват военно на място, а не само със съвети – Още: НАТО очерта вариантите да влезе в Украйна, Путин пак прокара искания през Reuters (ВИДЕО)

⚡ ISW General: The U.S. must deploy troops to Ukraine



Retired General and ISW Board Chairman Jack Keane suggested on Fox News that the U.S. should deploy a brigade task force to Ukraine. His arguments:

🔵 Europe is incapable of commanding troops and handling large-scale… pic.twitter.com/ac3Vy7J1FJ — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2025

И на фона на тези съвети, The Wall Street Journal публикува статия, според която Пентагонът е наложил забрана на Украйна да се ползват американски ракети като ATACMS за удари по цели на руска територия. През пролетта, в поне един случай Киев е искал да използва ATACMS за операция на руска територия, но е получил отказ, твърдят източници на медията. Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната на САЩ, е разработил „механизъм за проверка“, за да контролира исканията на Киев за използване на американски оръжия с голям обсег, както и оръжия, предоставени на Украйна от европейски съюзници, в които има американски компоненти и за употребата им трябват американски разузнавателни данни. Такива оръжия са британските крилати ракети Storm Shadow. Тази седмица САЩ одобриха сделка за 3350 ракети "въздух-въздух" ERAM за Украйна – но изпълнението ѝ се задейства след около 6 седмици. Сделката е за 850 млн. долара, като най-много пари по нея отделя Европа. Дори за тези ракети обаче Украйна ще се нуждае от американско одобрение, ако иска да стреля по цели в Русия – обсегът им е между 250 и 480 километра – Още: Любимец на Тръмп го изложи за Иран и забърка каша с оръжието за Украйна. Последствия за фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Президентът Тръмп беше много ясен, че войната в Украйна трябва да приключи. Към момента няма промяна във военната позиция в отношенията между Русия и Украйна", заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит като отговор дали САЩ спират Украйна да ползва американски ракети за удари в Русия. Припомняме какво каза съвсем наскоро американският президент Доналд Тръмп именно за ограниченията Украйна да ползва западни оръжия, но той по стар навик насочи критиките си към предшественика си Джо Байдън. Действията на Тръмп за постигане на мир в Украйна бяха добре охарактеризирани с гротескна анимация за срещата му с Владимир Путин в Аляска. Посланието на кратката анимация: Тръмп позволява на Путин да си извоюва индулгенция за военните си престъпления в Украйна – Още: Тръмп с намек към Украйна: Нападението е най-добрата защита, предстоят интересни времена

🎬 “Red Carpet”



Yes, that’s exactly what it looked like.



A brutally honest animated political satire about the meeting between Trump and Putin. pic.twitter.com/CZjsCYFS03 — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2025

Авторитетната германска медия Welt am Sonntag публикува материал, в който се казва, че Китай също е готов да прати мироопазващ контингент в Украйна, но само с мандат на ООН. Германското издание се позовава на свои източници в китайското правителство. Пекин оценява реакцията в ЕС на такава възможност като "смесена" - някои европейски дипломати смятат, че участието на държави от Глобалния юг, включително Китай, може да даде допълнителна легитимност на мироопазваща мисия, докато други се опасяват, че Китай ще заеме проруска позиция и ще използва присъствието си за шпионаж. Украинският президент Володимир Зеленски публично отхвърли Китай като опция в гаранциите за сигурност – в полза на китайско участие вече се изказа руският диктатор Владимир Путин. Зеленски се обоснова със следното – гаранти за Украйна трябва да са тези държави, които са я подкрепили в най-трудните моменти от подпалената от Путин война. Многократно вече се появяваха данни за китайски технологии – миркочипове и двигатели, използвани в руски оръжия, включително при дроновете "Шахед", които отдавна са основното руско оръжие във въздушния терор, налаган от Кремъл върху Украйна.

Що се отнася до "Шахед", CNN съобщава, че Русия се готви да достигне производство от 6000 дрона месечно, като в момента обемът на производство е 3000 дрона клас "Шахед". Данните са на украинското разузнаване. През 2022 година един такъв дрон е струвал на Русия близо 200 000 долара, сега е до 70 000 дрона. Цената е паднала толкова много заради развитието на икономическата зона "Алабуга" - там има посветен на Китай логистичен терминал. Има и други оценки, че "Шахед"-ите са станали даже още по-евтини – 50 000 долара, дори 20 000 долара, като това казва Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS). Освен това - "Шахед"-ите, които поразяват цели в Украйна, вече са 20% от всички изстреляни, докато през 2024 година процентът беше двойно по-малък, 10 на сто – Още: Бум: Дрон взриви посветен на Китай терминал в руската зона, където се правят дроновете "Шахед" (ВИДЕА)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозно увеличение на дневна база на интензивността на бойните действия в Украйна има съгласно официалните украински данни. На 23 август са станали 179 бойни сблъсъка, което е с 37 по-малко спрямо 22 август. Руснаците са хвърлили 142 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 32 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4363 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 850 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 3930 FPV дрона, което е с около 1450 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещото направление е Покровското – 52 отбити руски пехотни атаки там. В съседното от юг Новопавловско направление е имало 33 руски пехотни атаки. По-силен натиск е имало и от североизток – 20 руски пехотни атаки в Лиманското направление, 10 в Харковска област (при Вовчанск), като се затвърждава тенденцията там руснаците да атакуват повече, отколкото в област Суми. Украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че от север на Купянск руснаците действат така, както при Добропиля – малки щурмови групи се мъчат да заобиколят най-защитените украински позиции, да преминат на юг от Дорошовка и Кондрашовка през магистралата и да заемат позиции някъде в покрайнините на Купянск, докато чакат подкрепления за подсигуряване (КАРТА). В Северското направление, южно от Лиман, е имало 12 руски пехотни атаки, а при Часов Яр, още по-на юг – в Краматорското направление, са станали 16 бойни сбъсъка. От данните на украинския генщаб личи, че руснаците гледат да напреднат южно от Часов Яр, в посока Константиновка.

(КАРТА) Продължават да излизат данни за украински тактически успехи в най-горещите участъци на фронта. Новата информация – украински части са върнали село Мирно, източно от Покровск. Редица руски военни блогъри дискутират случващото се в Телеграм – например "Романов Лайт" и "Репортер Филатов". Има откровени подигравки дали поведението на руската армия при Мирно е някаква академична стратегия, която простите хора не разбират и призив към руските пропагандни оръжия Владимир Соловьов и Александър Сладков (кореспондента на "Известия") да просветлят неуките. А "Романов Лайт" твърди, че командването на Пета мотострелкова бригада е излъгало какви позиции всъщност е овладяло и затова сега украинците напредват. На фона на руския хленч, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обяснява в дневния си обзор как по 17 000 украински войници дезертират месечно - докато от село Мирно руски войник обяснява как е "заклещен" с другаря си от украинското настъпление, още не били мъртви (товар "200") или ранени (товар "300"), но няма мърдане без помощ.

A Russian soldier from the 5th Separate Motor Rifle Brigade complains about the difficult situation near Myrne.



"There were only two of us left from the group. We asked the commander to let us retreat, but he refused. He said if we roll back, he’ll ‘reset’ us himself. We turned… https://t.co/NlIrDBxzF6 pic.twitter.com/ln7hnmMnhm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 23, 2025

Британският вестник The Telegraph също публикува материал за военните действия в Украйна, специално за Покровското направление и северния му фланг. В статията се подчертава, че бригади на корпуса "Азов" успешно са спрели руския полупробив към Добропиля (Добро поле – 385 убити и ранени руснаци и 37 унищожени превозни средства, включително 1 бронирано за няколко дни по данни на "Азов") и са подсигурили засега магистралата Добропиля – Краматорск. Британската медия обаче предупреждава, че Кремъл продължава да изсипва войници в Украйна и че е много вероятно малките руски щурмови групи, пробили на над 10 километра към Добропиля откъм Родинско и сега елиминирани масово от "Азов", да са знаели добре, че отиват на самоубийствена мисия – с цел изтощаване на украинската армия. Бившият британски морски пехотинец Шон Пинър, който е служил в "Азов", коментира ситуацията – групи от по 2-3 руски войници се мъчат да се промъкнат зад основни фронтови линии, да се укрепят някъде, да се крият от украинските дронове и специални части и да чакат подкрепления, за да подсигурят дадена позиция. Това е почти невъзможно, защото всичко на фронта се наблюдава от дронове, категоричен е Пинър. Единственото предимство за руснаците е, че числено украинците нямат достатъчно войници, за да пазят постоянно всички уязвими места на фронтовата линия – затова се стига до ситуации като тази при Добропиля. Руската армия използва и дронове-бомбардировачи, способни да носят до около 22 килограма взрив или припаси, с които се снабдяват руски части.

Популярният украински телеграм канал Deep State съобщава, че в пограничния район на Суми украинската армия си е върнала село Андреевка.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла общо 72 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки, както и 1 балистична ракета "Искандер-М". Свалени са 48 дрона – на 10 места е имало удари от дронове и от ракетата, сочи сутрешната сводка на украинските ВВС. Украйна обаче също организира мощна въздушна атака и то в точно в деня, в който празнува независимостта си – Още: Украйна подпали най-голямото руско пристанище в Балтийско море, рафинерия на кумеца на Путин гори над 72 часа (ВИДЕА)

The Novoshakhtinsk oil refinery has been burning for three days straight after Ukrainian drones attacked it. pic.twitter.com/xJ4fe5PQiS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 23, 2025