Циклонът "Хари" настъпва към България, след като заля и удави Южна Италия (ВИДЕО)

22 януари 2026, 06:21 часа 328 прочитания 0 коментара
През следващите няколко дни (22 - 26 януари) в България времето ще се промени сериозно - ще има затопляне, но и валежи, само че заради по-високата температура се очаква те да бъдат предимно от дъжд. А причината за това е влиянието на циклона "Хари". Климатичното явление вече засегна много сериозно Италия и подсказва какво идва и насам.

Крайбрежието на Италия определено се сблъска с яростта на "Хари" - видеокадри ясно показват за какво става въпрос. Бурята донесе проливни дъждове, силни ветрове и мощни вълни в Сицилия, Сардиния и Калабрия, което наложи 1480 пожарникари да застъпят спешно на работа. Сицилия беше най-силно засегната, като аварийните служби отговориха на над 1000 спешни интервенции.

"Той носи след себе си и опасни явления – доста валежи. Най-много количества дъжд ще паднат в южната част на страната. Тази обстановка ще приключи в четвъртък на обяд. Но тези валежи, падайки върху студената земя, ще доведат до поледици", предупреди климатологът Симеон Матев - ОЩЕ: Циклонът Хари идва към България: Симеон Матев с предупреждение за опасно време

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
