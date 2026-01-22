Циклонът "Хари" настъпва към България, след като заля и удави Южна Италия (ВИДЕО)

През следващите няколко дни (22 - 26 януари) в България времето ще се промени сериозно - ще има затопляне, но и валежи, само че заради по-високата температура се очаква те да бъдат предимно от дъжд. А причината за това е влиянието на циклона "Хари". Климатичното явление вече засегна много сериозно Италия и подсказва какво идва и насам.
Крайбрежието на Италия определено се сблъска с яростта на "Хари" - видеокадри ясно показват за какво става въпрос. Бурята донесе проливни дъждове, силни ветрове и мощни вълни в Сицилия, Сардиния и Калабрия, което наложи 1480 пожарникари да застъпят спешно на работа. Сицилия беше най-силно засегната, като аварийните служби отговориха на над 1000 спешни интервенции.
A huge wave engulfed officials on Italy’s coastline— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2026
Cyclone Harry brought heavy rain, massive waves and flooding to several Mediterranean regions this week.
While inspecting the storm damage, a huge wave swept over Danilo Lo Giudice, the mayor of Santa Teresa di Riva, and… https://t.co/pB1dAxGGrm pic.twitter.com/CkED5KexIs
🚨 Storm surge floods seaside restaurant in Sicily— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2026
CCTV footage from Tuesday shows waves crashing into a seafront restaurant in Catania as Cyclone Harry hit southern Italy, flooding the dining room within seconds.
The storm brought heavy rain, strong winds and powerful surges… pic.twitter.com/D3gTiWGmII
"Той носи след себе си и опасни явления – доста валежи. Най-много количества дъжд ще паднат в южната част на страната. Тази обстановка ще приключи в четвъртък на обяд. Но тези валежи, падайки върху студената земя, ще доведат до поледици", предупреди климатологът Симеон Матев - ОЩЕ: Циклонът Хари идва към България: Симеон Матев с предупреждение за опасно време