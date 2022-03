Да родиш в бомбоубежище (СНИМКИ)

Мълчаливо жените се настаняват по импровизираните си легла. Те са в родилното от два или три дни, но вече са свикнали. Седем жени, на които им предстои да родят всеки момент, разказва в един от репортажите си АФП. Видео може да видите ТУК.

Една от тях, Наталия Резникова, която чака третото си дете, момче като предишните две, казва: „Не се паникьосвам. Но се моля да не се наложи да раждам в мазето.“

Малко украинско момиченце бе заснето да изпълнява красив вариант на известната песен "Let It Go" ("Слагам край") в бомбоубежище в Киев....

Лекарите са се постарали да направят мазето уютно доколкото това е възможно. Дори са пренесли диван и аквариум с успокояващ шум.

„В мирно време това беше място, използвано от водопроводчици и техници. Сега тук раждат родилките. Преди 4-5 дни имахме две жени, които раждаха едновременно“, разказва главният лекар Андрий Хрибанов, който си спомня с трогателна точност теглото на новородените „5,18 кг и 5,4 кг“ .

По време на сирените и бомбардировките, ако екипът няма време да свали жените в мазето, раждането става в коридора на акушерското отделение на втория етаж, където „между две стени е малко по-безопасно ”, казва д-р Хрибанов.

Хирургичната зала за проблемни раждания или цезарово сечение се намира на четвъртия етаж на сградата, "но е много рисковано да я използваме, защото имаме нужда от светлина и ставаме мишена", продължава лекарят. Той е истински щастлив, че от 49 раждания от началото на войната се е наложило да се направят само три цезарови сечения.

Почти половината от тези 49 раждания тук от 24 февруари насам са протекли в мазето.

„От Министерството на здравеопазването ни посъветваха да поставим голям червен кръст на покрива на родилното, но видяхме какво се случва, не се спазва никаква конвенция“, продължава д-р Хрибанов. Много украински болници са засегнати от руските бомбардировки, а трагедията в обсадения Мариупол, където преди дни беше ударен родилен дом, е в съзнанието и страховете на всички.

