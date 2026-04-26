"Да спрем да си играем с този остатък от СССР": Русия бърше сълзи, след като съюзник от нейната орбита поиска да прави оръжие заедно с Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Азербайджанският президент Илхам Алиев, който прие украинския си колега Володимир Зеленски на 25 април, заяви, че Азербайджан подкрепя териториалната цялост на Украйна, и предложи съвместно производство на оръжие. Той отбеляза, че както Баку, така и Киев разполагат с развиваща се отбранителна промишленост, което създава голям потенциал за сътрудничество в областта на военното и по-широкото промишлено производство. Алиев подчерта също, че двете страни ще продължат да подкрепят взаимно суверенитета и териториалната цялост на другата във всички международни организации.

The first visit to Azerbaijan and our seventh meeting in more than four years. Our relations are at a very high level, and what matters is that they are built on respect. I thank President of Azerbaijan Ilham Aliyev @presidentaz for this visit, for our conversation, and most…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 25, 2026

Ilham Aliyev said Azerbaijan supports Ukraine's territorial integrity and proposed joint weapons production with Kyiv.



He noted that both Azerbaijan and Ukraine have developing defense industries, creating strong potential for cooperation in military and broader industrial…
— WarTranslated (@wartranslated) April 25, 2026

Това е сериозен удар по амбициите на руския диктатор Владимир Путин, защото Азербайджан е член на доминирания от Русия съюз Общност на независимите държави (ОНД). Киев поддържа добри отношения с Баку през цялата война - Азербайджан е предоставил хуманитарна и икономическа помощ и е подпомогнал усилията за възстановяване на Украйна, по-специално в енергийния сектор. Страната едновременно с това поддържа близко партньорство с Русия, въпреки че връзките се влошиха сериозно, след като руската противовъздушна отбрана свали азербайджански пътнически самолет през декември 2024 г. Оттогава Москва се опитва да възстанови отношенията си с Баку, като обещава задълбочено разследване и компенсации за катастрофата, при която загинаха 38 души: Русия официално призна: Свалихме самолет и убихме 38 души, ще има компенсации.

Вчера украинският президент посети Кабала (Габала) за преговори, посветени на сътрудничеството в областта на сигурността и енергетиката. Двете страни подписаха шест споразумения за разширяване на двустранното сътрудничество в редица сектори. В изявление по време на съвместна пресконференция Зеленски подчерта перспективите за сътрудничество в отбранително-промишлената сфера между двете държави: „Днес разговарях с нашите експерти, които в момента са в Азербайджан. Определено ще развиваме сътрудничеството и съвместното производство".

Пътуването бележи първото официално посещение на Зеленски в Южен Кавказ, откакто Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. Тя идва след посещението на президента в Саудитска Арабия на 24 април, част от усилията на Киев да засили сътрудничеството в областта на сигурността и технологиите за дронове със страните от Персийския залив. Зеленски по-рано намекна, че Украйна се стреми към сключването на подобни споразумения с държави от Южен Кавказ. Киев вече е изпратил екип от военни специалисти в Азербайджан, за да споделят своя опит, които информираха Зеленски преди разговорите му с Алиев.

Ukraine and Azerbaijan signed 6 agreements covering defense cooperation and trade. Zelensky also stated Ukraine is ready to hold trilateral talks with the US and Russia in Azerbaijan.
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 25, 2026

По време на посещението Зеленски благодари на Алиев за хуманитарната и енергийната подкрепа, предоставена по време на пълномащабната война, а именно 11 пакета енергийна помощ. Коментирайки мирните преговори, украинският лидер изрази готовност за тристранни преговори с Москва и Вашингтон в Азербайджан, „ако Русия е готова за дипломатически диалог“. Путин по-рано бе обявил няколко пъти, че ще се срещне със Зеленски само в Москва - ултиматум, който сочи към забавяне на преговорния процес и който бе отхвърлен от украинския лидер.

Volodymyr Zelenskyy says Ukraine is ready for trilateral talks with Russia and the US in Azerbaijan if Moscow is "ready for diplomacy."



During his visit, Kyiv and Baku signed six agreements on security, defense industry, and trade.
— WarTranslated (@wartranslated) April 25, 2026

Алиев, от своя страна, подчерта дългосрочните икономически и дипломатически връзки между Украйна и Азербайджан. „Обсъдихме и търговския обмен, който трябва да бъде увеличен. Той възлиза на над 500 милиона долара и вярвам, че ще продължи да расте, защото имаме всички възможности за това“, заяви азербайджанският президент на пресконференцията.

Русия вече плаши Азербайджан

Заради всичко това руските военни блогъри - т.нар. Z-канали - са в режим на паника след изявленията на Алиев и Зеленски. Например военнопропагандният канал "Два майора" пише, че "Алиев се подиграва", наричайки го "турско-еврейският подлец". „Както в Азербайджан, така и в Украйна военнопромишленият комплекс се развива и има отлични възможности за съвместно производство, както и като цяло за съвместна дейност в промишления сектор" - припомнят се тези думи на азербайджанския президент и коментара му за подкрепа на суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Много зловещ коментар дойде от Москва - от Виктор Водолацки, първи заместник-председател на Комисията на Държавната дума (парламента) по въпросите на ОНД. „Ако Азербайджан и Украйна започнат да произвеждат оръжие съвместно и то се озове на руска територия, тази страна автоматично ще стане неприятелска", каза той във връзка с Баку.

"Вероятно е време да спрем да си играем с този остатък от СССР и да ударим по истинските нерви на азербайджанската мафия в столицата", подклажда огъня "Два майора".

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Украйна обмисля промени в политиката за мобилизация, включително ограничаване на освобождаването от наборна служба само до служителите в отбранителния сектор. Предложенията включват също въвеждането на фиксирани срокове на служба и преминаване към по-целенасочено набиране на кадри въз основа на възраст и конкретни умения. Журналистката Юлия Забелина, позовавайки се на свои източници, съобщава, че в правителството в Киев текат дискусии за определяне на ясни срокове за служба и преструктуриране на набирането на кадри.

Ukraine is considering changes to mobilization policy, including limiting draft exemptions to defense sector workers. Proposals also include introducing fixed service terms and shifting toward more targeted recruitment based on age and specific skills. Journalist Yuliia Zabelina,…
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 25, 2026

Междувременно интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна отбеляза рязък спад след два поредни дни на покачване. На 25 април са станали 149 бойни сблъсъка, гласи информацията на украинския генщаб. Това е с 87 по-малко спрямо 24 април, когато е имало 236 сражения. Руснаците са хвърлили 203 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 58 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3206 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 570 нагоре. Руската армия е използвала 9658 FPV дрона, което с около 2800 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A Ukrainian mobile fire group gunner shot down a Russian Shahed drone using an M2 Browning heavy machine gun during air defense operations. #Ukraine pic.twitter.com/0429if2sYr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 25, 2026

Ukrainian air defense intercepted and destroyed a Russian Shahed drone over Dnipro. #Ukraine pic.twitter.com/EVY5RlHjm7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 25, 2026

Общо 34 руски пехотни атаки са били отбити в Покровското направление, като украинският генщаб посочва Покровск, но не и Мирноград като места на активни бойни действия. Още 13 руски пехотни нападения са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 18 сражения. В Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе, е имало шест руски атаки.

Геолокализирани кадри, публикувани на 24 април, сочат, че руските сили наскоро са напреднали на северозапад от Гришино (северозападно от Покровск). А руският военен блогър "Z комитет + карта СВО" твърди, че руските сили са превзели Билицко (северно от Покровск) и са напреднали на югозапад от населеното място.

48.345733, 37.043911



Въоръжените сили на Украйна, от своя страна, напредват в тактическата зона Константиновка-Дружковка. Кадри с географска локализация, също от 24 април, показват как руски сили нанасят удари по украински позиции и наблюдават украински военнослужещи, действащи в югоизточната част на Константиновка. Това сочи, че ВСУ запазват позициите си там, противно на твърденията на Русия.

🧵4/x@GeoConfirmed @UAControlMap

78th Motorized Rifle Regiment "Sever-Akhmat" hits Ukrainian positions in Kostyantynivka

with a Vandal Drone

0:55📌 48.502071, 37.740013

with a FPV Drone

Други геолокализирани кадри от 24 април показват украински сили, нанасящи удари по руска позиция североизточно от Малиновка (североизточно от Константиновка) след това, което американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) оценява като прониквателна мисия.

Руските сили активно тероризират източната част на Краматорск с безпилотни летателни апарати с оптични влакна, които разрушават радиообхвата и "нахлуват във всеки двор и всяка уличка, за да ловуват на воля", твърди украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер". Не се прави разлика между цивилни и военни, но "най-голямата заплаха за града, от която всички страдат, са КАБ-овете (управляемите бомби - бел. ред.), които изравняват всичко със земята и, както показва опитът, именно масовото им използване бележи началото на обратното броене към превръщането на града в руини...", добавя лейтенантът.

Същевременно се появи видео, което показва как Трета армейска армия на Украйна е провела невероятна операция. Украински войници евакуират възрастна жена с помощта на наземен робот, като всичко това се случва в опасна зона, където действат руски дронове. Още трима души са успели да напуснат мястото заедно с жената. Всички са откарани на безопасно място, съобщиха от ВСУ.

А операторите на FPV дронове от подразделението за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са взели 2812 жертви сред руските войски през изминалата седмица след продължителни удари срещу руски личен състав, твърдят от СБУ.

През изминалата нощ - от 18:00 часа на 25 април - Русия нанесе удари по Украйна със 144 атакуващи безпилотни летателни апарата, около 100 от които „Шахед“. Според предварителни данни на украинските ВВС, ясни към 08:00 часа тази сутрин, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 124 дрона в северната, южната и източната част на страната. Нанесени са 19 удара на 11 места, а отломки от свалени безпилотни апарати са паднали на още 6 места, гласи информацията.

Вижте как Украйна отвърна в тъмните часове на денонощието: Най-голямата петролна рафинерия в Северна Русия се събуди в пламъци след украинска атака с дронове (ВИДЕО).