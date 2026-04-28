Не и на Мелони: Руският пропаганден истерик Соловьов се извини на казваща, че била гадже на Григор Димитров (ВИДЕО)

Руският тв водещ и виден пропагандист Владимир Соловьов и блогърката (бивша руска водеща) Виктория Боня проведоха съвместно издание на предаването "Пълен контакт" по канала "Соловьов LIVE". В началото на разговора Соловьов се извини на Боня за отправените от него обиди към нея.

Припомняме, че през 2021 година Боня публично каза, че излизала с българската тенис звезда Григор Димитров през 2019 година - нещо, което той не коментира. Тогава Боня се оплака, че Димитров я зарязал заради Лолита Османова.

Сега Боня е на фокус в Русия след сълзливо видеообръщение през Instagram към руския диктатор Владимир Путин - в него тя обяснява как руснаците страдат заради ограниченията на Интернет и Телеграм и как Путин го лъжат, не му казват, че това се прави. Соловьов, с типичен за него нецензурен език и крясъци в ефир, поиска Руският следствен комитет да се захване с Боня, казвайки, че тя искала украински паспорт и го казала още през 2022 година в свое видео.

След псувни - мили очи

"Първо, изглеждаш прекрасно. Второ, да, разбира се, трябва да се извиня. Абсолютно си права. Разбира се, бях прекалено емоционален. И разбира се, каквато и да е била мотивацията, защо, за какво и по каква причина говорих така, разбира се, трябваше да бъда много по-строг с думите си", каза пропагандистът.

По-голямата част от предаването беше посветена на априлското обръщение на Боня към Владимир Путин, което събра над 30 милиона гледания в Instagram. Именно заради това видео Соловьов нарече Боня "долна мръсница" и "агент на Зеленски".

По време на дискусията той отхвърли твърденията на Боня, че Русия я е страх от Путин и че диктаторът не е информиран за реалната ситуация в страната. Соловьов обаче частично се съгласи с критиките на Боня относно работата на регионалните власти с наводненията в Дагестан и кризата с клането на добитък в Западен Сибир. Той покани Боня да води лично предаване в "Соловьов LIVE" по регионални въпроси.

По време на предаването Соловьов противопостави публиката си на последователите на Боня, твърдейки, че потребителите на Instagram не се интересуват от политика и война. Той многократно я покани да се изкаже за СВО, но Боня заяви, че не коментира въпроси, свързани с външната политика.

В края на предаването Боня предложи Соловьов да се извини на италианския премиер Джорджа Мелони, която той нарече "проститутка", "предател" и "фашистка измет". Соловьов отказа, като се аргументира, че италианците първо трябва да се извинят на Владимир Путин за обидите, отправени към него. Соловьов многократно се опитваше да накара Боня да отговори на въпроса за необходимостта от извинение от Италия, но тя избягваше директен отговор.

По-рано беше съобщено, че Роскомнадзор е започнал разследване срещу телевизионния канал "Россия-1" след обидите на Соловьов по адрес на Виктория Боня.

