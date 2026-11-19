Столичен общински съвет (СОС) прие от третия път доклада на кмета Васил Терзиев за изготвяне на независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на "Топлофикация-София". Докладът бе приет с 33 гласа "За", 19 "против" и 4 "въздържали се". В началото на заседанието от "Синя София" и "Спаси София" оттеглиха своите два доклада по темата. "Дали ще има или не концесия и какви ще са параметрите, е решение на СОС, а не на кмета", заяви Терзиев след гласуването.

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По повод отрицателния вот от страна на общински съветници от БСП, ВМРО и "Спаси София", Теризев каза: "Научете си правомощията".

Войслав Тодоров от БСП попита колко ще струва парното след тази сделка. „Този доклад и вашите обещания за оздравяване не дават отговор на въпроса кой ще плати дълга“, заяви той и добави: „Ако мислите, че сега цената на парното е скъпа, изчакайте да я видите след концесия. Столичани са крепостни селяни на „Топлофикация“ – ползват, не ползват – плащат“.

Общинският съветник Карлос Контрера заяви, че с днешното решение вече е ясна отговорността по всичко, което ще се случва с „Топлофикация“ в следващите месеци и години.

Емилия Ангелова от „Спаси София“ подчерта, че от доклада произлиза пътят към концесия на дружеството.

Кметът Терзиев не се съгласи и каза, че че въобще не става дума за конкретен, ясен и дефинитивен път към концесия. По думите му целта на анализа е да бъдат преоценени проблемите на дружеството с оглед на промените от 2019 г. досега – в техническата инфраструктура, размера на дълга и цената на газа. „Трябва да бъдат потърсени решения за задълженията и регулаторната рамка, така че да се намери баланс между интересите на държавата, общината и евентуален бъдещ инвеститор и оператор“, каза той.

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Терзиев посочи, че за необходимите инвестиции в дружеството са нужни милиарди, които евентуално биха могли да бъдат осигурени от частен инвеститор. За тази цел се създава работна група с участието на общински съветници и представители на администрацията, която ще работи със Световната банка и държавата.

„Каква концесия? Концесия има само когато някой има интерес“, коментира кметът.

В дневния ред на заседанието влязоха три ключови точки, които очертават различни, но взаимосвързани пътища за спасяване на закъсалото общинско дружество.

Докладът на кмета отваря вратата за експертиза от групата на Световната банка. Документът представя финансовата картина на дружеството, което обслужва над 70% от потребителите в столицата, но трупа загуби в продължение на повече от десетилетие. По последни данни натрупаният дълг приближава 2,5 млрд. лева, чистата загуба за 2024 г. е 143,1 млн. лв., а прогнозата за 2025 г. сочи катастрофален отрицателен резултат от близо 393 млн. лв. Към това се добавят и около 27% технологични загуби по остарялата мрежа, които натоварват пряко сметките на гражданите.