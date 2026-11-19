Нови изследвания показват, че изключително важната криосфера на Земята се е преместила отвъд „безопасния си диапазон“.

Предупреждението на учените

Замръзналите области на планетата заедно съставляват криосферата на Земята. Някои от тези елементи съществуват само временно - например морски или речен лед, снежна покривка и замръзнала почва. Други остават замръзнали за огромни геоложки периоди - например, един слой вечна замръзналост в Сибир не се е размразявал от 650 000 години. В ново проучване учените са установили, че криосферата на Земята е в уязвимо състояние днес, пише Science Alert.

Криосферата определя количеството на водния отток от планинските върхове, морските нива, характера на връзките между сухоземните области, както и ритъма на живота на Земята. Предвид ключовата роля на криосферата за съществуването на целия живот, международна група учени е дефинирала концепцията за „безопасно пространство“ за нея. Лошата новина: учените смятат, че вече сме преминали границите на безопасното пространство - основните причини са изгарянето на изкопаеми горива, разширяването на селското стопанство и радикалните промени в земеползването.

Според водещия автор на изследването, климатолога Бо Су от Стокхолмския център за устойчиво развитие и Пекинския педагогически университет, науката е стигнала доста късно до систематично разбиране на криосферата. Всъщност едва през последните десетилетия човечеството осъзнава своята критична роля за поддържане на стабилността, устойчивостта и цялостната обитаемост на планетата.

Концепцията за „безопасно пространство“ е предложена за първи път през 2009 г. от Йохан Рокстрьом и неговите колеги, наред с концепцията за „планетарни граници“. Авторът на концепцията е участвал и в подготовката на нова работа върху криосферата.

Общо учените са идентифицирали четири ключови параметъра и са определили прагови стойности за всеки от тях, които определят границите на безопасното пространство. Изчисленията са базирани на климатични данни, обхващащи целия холоцен.

Условията на холоцена, който продължава и до днес, са били благоприятни за човешкия разцвет. Учените обаче не са сигурни дали съвременните човешки общества могат да функционират в условия извън тези на холоцена.

Според доклада, за да се поддържа криосферата в рамките на „безопасното пространство“, обемът на леда, концентриран на сушата, трябва да бъде най-малко 27,48 милиона гигатона, площта на морския лед трябва да бъде най-малко 19,8 милиона квадратни километра, температурата на вечната замръзналост не трябва да надвишава -6,6 градуса по Целзий, а площта на снежната покривка на сушата трябва да бъде най-малко 38,8 милиона квадратни километра. Всичко това показва, че човечеството вече е нарушило тези граници.

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