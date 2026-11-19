"Това не е първият път, когато Владимир Путин лъже за реалното състояние на нещата." Така лошо засече канадският премиер Марк Карни изявлението на руския диктатор, направено при откриването на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън. Путин заяви, че западните санкции "са отживелица" и вече не работят. В отговор канадският премиер иронично посъветва Путин да попита своите хокеисти дали това е така.
"Санкциите са съвсем реални и те само ще се увеличават, докато тази война продължава. И знаете ли, г-н Путин може да попита финансовите си институции, може да попита своите приятели олигарси, може да попита хокеистите си дали санкциите са реликва от миналото. Мисля, че ще разбере, че те са съвсем реални и че удрят болезнено Русия. Но санкциите са абсолютно необходими, защото тази война е незаконна и напълно неоправдана", каза Карни.
Репликата е директна препратка към решението на канадското правителство от началото на ноември 2026 г. да откаже визи за руските и беларуските хокеисти. Така те няма да могат да участват на Световното първенство по хокей на лед за младежи, което ще се проведе в Алберта, Канада, от 26 декември 2026 г. до 5 януари 2027 г. И Канада взе това решение, въпреки че Спортният арбитражен съд (CAS) преди това се произнесе в полза на връщането на Русия в турнирите.
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🇨🇦🇷🇺Putin claimed at the APEC summit that sanctions are "a thing of the past." Canadian PM Mark Carney fired back: "He can ask his financial institutions, his oligarch friends, his hockey players... They're very real, they're biting." #TorontoPost #MarkCarney #Ukraine #WorldNews https://t.co/3UAek2DIBn— Toronto Post (@torontopost11) November 18, 2026
А междувременно в Китай Путин най-нагло излъга, че през последните 3 години руската икономика в реално изражение се разширила с над 10% - ОЩЕ: Путин избра фантазията пред фактите: "Русия е най-голямата икономика в Европа, БВП расте с 10%" (ВИДЕО)
Putin: Over the past three years, Russia's GDP has grown by more than 10% in real terms. And in terms of purchasing power parity, our country firmly ranks among the world's leading economies. https://t.co/nbo2aJmc8x— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026