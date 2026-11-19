Атаката срещу Кримския мост несъмнено е сериозен удар по репутацията на Русия. И би било глупаво да се отрича. Това е удар по символ, по едно от най-разпознаваемите инфраструктурни богатства на страната. Всичко това се случи точно преди срещата на Върховния главнокомандващ (Путин) с лидерите на Съединените щати и Китай в Шънджън на 19 ноември. Това са акценти от дълга публикация на Z-канала "Два майора" - един от най-популярните руски военнопропагандни канали в Телеграм.

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Каква рецепта да няма пак такива проблеми дава "Два майора"? Накратко - Русия да взриви "центрове за вземане на решения" като Лондон. И, разбира се, да бъде намерен "врагът с партиен билет": "Разследване. Кой на кого е докладвал какво? Какви заплахи бяха счетени за вероятни? Кой беше отговорен за организирането на защитата? Къде е подписът? Как врагът успя да проведе многоетапна операция срещу стратегически обект?

Но това изисква единна система за противовъздушна отбрана или още по-добре - военно поражение на врага. За предпочитане измерено в мегатони. Както в Лондон (ние например нямаме какво и кого да губим в Лондон), така и в други центрове за вземане на решения. Както обещаха Министерството на външните работи, Дмитрий Медведев и много други уважавани оратори. За да се обезкуражат другите дори да мислят негативно за Русия. В противен случай врагът неминуемо ще се опита да повтори ситуацията, като бавно ни въвлича в преговорна схватка в продължение на години и изтощава потенциала ни преди още по-голяма война. Крим и Севастопол – дръжте се".

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Защо "Два майора" мисли за европейска намеса в операцията срещу Кримския мост? Защото дроновете-ракети "Рута" (Ruta), използвани при удара, се правят в Нидерландия, от компанията Destinus. И защото нидерландският външен министър на изслушване в парламента в Нидерландия не отговорил на въпрос дали страната му взела участие в операцията - прочитът е на Z-канала.

Обаче "Два майора" констатира и, че всъщност ударите по Кримския мост свиват сериозно логистиката за руската армия, защото те не са единственото нещо, което се случва: "Твърдението, че вчерашният удар внезапно е прекъснал основната снабдителна артерия на руската армия в Украйна, би било меко казано преувеличение. Би било обаче преувеличено и да се каже, че нищо не се е случило, тъй като врагът действа и по алтернативни маршрути:

▪️ На 8 ноември Наталевският мост над река Миус беше повреден на километър 97 от Р-280 в Ростовска област.

▪️ На 15 ноември бяха нанесени удари по Мелентиевския мост по обходния маршрут и по участъка на моста над железопътните линии на километър 64 от магистралата.

▪️ На 17 ноември отново беше ударен участък от пътя близо до моста над река Миус.

Изглежда е имало план за едновременно атакуване на Кримския мост и създаване на проблеми по обходните маршрути, което предполага планирана (очевидно от британците и американците) и ефективна операция. А информационният компонент е и елемент от дългосрочните щети за страната ни".

"Във всеки случай ще възстановим моста! Нищо не е невъзможно - страната наистина разполага с технологиите", надъхва се "Два майора".

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