Учени направиха обезпокоително откритие: планетата става толкова гореща и суха, че дори кактусите започват да измират.

Земята става прекалено суха и гореща

Климатичната криза ескалира до степен, че дори топлолюбивите кактуси се борят да оцелеят. Въпреки милионите години еволюция, които са им позволили да процъфтяват в сухи среди, нов доклад показва, че много видове кактуси са на ръба на изчезване поради изменението на климата, пише IFLScience.

Кактусите са семейство растения, произхождащи от Америка. Прави впечатление, че тези растения са специално пригодени да оцеляват в горещи и изключително сухи места. Вместо листа, през които се изпарява влагата, те имат модифицирани бодли. Бодлите им служат като защита срещу животните, които биха могли да се опитат да утолят жаждата си за сметка на тези растения.

Предишни проучвания показват, че дебелите месести стъбла на кактусите са покрити с восъчен слой, който е идеален за съхранение на максимално количество вода. В същото време те имат обширна, макар и плитка, коренова система под земята, която им позволява ефективно да използват дори краткотрайни пустинни превалявания.

В ново проучване учените създадоха компютърен модел за близо 1000 вида кактуси, базиран на хиляди записи за местоположенията им в Северна и Южна Америка, за да им помогнат да разберат къде се намират бодливите растения сега.

Екипът също така сравни резултатите с различни сценарии за изменението на климата на Земята през следващите осем десетилетия, в зависимост от това колко успешно ще бъде човечеството в намаляването на емисиите. Важно е да се отбележи, че моделите са взели предвид не само покачващите се средни температури, но и въздействието на периоди на тежка суша.

Проучването установи, че най-малко 80% от подходящите местообитания за кактуси могат да бъдат загубени до края на века. Очаква се въздействието да бъде особено тежко в региони с високо разнообразие от кактуси: в Централна Америка, крайбрежната Венецуела и североизточна Бразилия, съответно 53%, 54% и 54% от видовете могат да изчезнат.

Очаква се в пет други региона също да изчезнат повече от една четвърт от видовете. Те включват граничните райони на Чили и Аржентина (29%), Централна Америка (32%) и района, обхващащ Перу, Еквадор и централна Колумбия (34%). И макар тези прогнози да са за следващите десетилетия, загубите вече се наблюдават.

Според съавтора на изследването, Пабло Гереро, професор по ботаника в университета в Консепсион, въпреки факта, че прогнозите са за края на века, данните показват, че ареалът на някои популации от кактуси вече се свива, а някои от тях са на ръба на изчезване.

Прочетете също: Как ще се промени Земята след 250 милиона години: 4 теории на учените