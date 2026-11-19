Какво се случва, когато животът на един човек е изцяло посветен на изкуството? Какво му дава то и от какво го лишава? Тези въпроси стоят в основата на "Таланти" – новата постановка на Народен театър "Иван Вазов", чиито репетиции започнаха на 18 ноември. Спектакълът е по авторска пиеса на Анна Петрова, написана специално за да бъде поставена от Михаил Петров на Сцена "Апостол Карамитев". Освен режисьор той е и изпълнител на една от главните роли.

"Таланти" отвежда зрителите в света на театъра, където главните действащи лица са самите актьори. Чрез техните спомени и преживявания историята се връща към миналото, към личните избори, професионалната отдаденост и отношенията с най-близките хора.

Режисьорът Михаил Петров определя историята като носталгичен спомен за преживени моменти, изпълнен с хумор, противоречия и носталгия. Въпреки драматичните сблъсъци спектакълът носи оптимизъм и топлота. "Има някаква светлина. Има доброта и човещина вътре", споделя режисьорът, за когото е важно публиката да си тръгне от представлението с положително усещане.

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Една от основните теми в "Таланти" е цената на творческото призвание. Пълната отдаденост на изкуството често изисква жертви не само от самия артист, но и от хората, които го обичат. Стремежът към професионално съвършенство неизбежно отнема от времето и енергията, които човек би могъл да посвети на семейството и близките си.

Фотограф: Стефан Здравески

Особено интересна е срещата на три поколения актьори в спектакъла. На сцената заедно ще излязат Аня Пенчева, Михаил Петров, Васил Драганов, Ивайло Димитров и Антония Кундакова. За режисьора именно различния житейски и професионален опит на петимата е един от най-интересните аспекти на съвместната им работа. "Макар да сме хора от една професия, всеки от нас носи опита и гледната точка на своето поколение. Интересното е да намерим общия си език и да вървим по една пътека, за да стигнем на едно и също място в края на спектакъла", споделя Михаил Петров.

Сценографията и костюмите са дело на Елена Иванова, сценичното действие и пластиката са поверени на Мариана Крънчева, а вокален педагог е Евгени Господинов. Драматурзи на постановката са Мирела Иванова и Светлана Панчева, а втори асистент-режисьор е Кристина Захариева.

Премиерните представления на "Таланти" са на 6 и 7 февруари 2027 г. на Сцена "Апостол Карамитев". Билетите вече са в продажба онлайн на официалния сайт на театъра и на касите на Народен театър "Иван Вазов".