Ден и нощ, 24/7: Как украинските сили "излизат на лов" за руски кораби и обръщат хода на войната (ВИДЕО)

Далеч отвъд фронтовите линии в украинските степи войници от Въоръжените сили на Украйна изстрелват дронове, за да преследват руски кораби в Черно и Азовско море – част от разширяващата се кампания за изолиране на окупирания Крим и отслабване на военните позиции на диктатора Владимир Путин. През последните три седмици, откакто стартира кампанията, такива подразделения са нанесли удари по повече от 180 кораба и други морски цели около полуострова, като по този начин откриват нов фронт във войната, предава Reuters в свой репортаж на място.

Има данни, че пораженията са дори повече - към 22 юли украинската статистика сочи поражения по 196 кораба, както посочи командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна "Мадяр". Днес те вече надхвърлят тази кота: Близо 200 кораба вече са поразени в украинската операция в Черно и Азовско море. Компилация от ударите по Wildberries (ВИДЕО).

Over the last 48 hours, Ukrainian forces continued to strike Russian shipping in the Black Sea, hitting another 10 cargo ships and one oil tanker.



Kazakhstan has now reportedly suspended exports of its oil through the Black Sea pic.twitter.com/ZvKiy9pLDW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

„Работим ден и нощ, всеки ден, без почивни дни“, казва пред агенцията командир на батальон с позивна „Рай“ от бригадата „Птиците на Мадяр". Екипът му изстрелва дронове по руски цели на всеки няколко минути.

Битката за Крим: Развенчаване на мита за руското господство

Крим, който служи като транзитен и военен център за силите на Русия, се превърна в нова цел за украинските дронове. През последните месеци те нанасят удари по пътни и железопътни връзки в окупираната южна част на Украйна, свързващи полуострова с континенталната част на Руската федерация. Това доведе до недостиг на гориво и обявяване на извънредно положение в Крим, както и до систематични атаки срещу съоръженията за електроснабдяване и газоснабдяване.

А новите атаки срещу петролни танкери, кораби за насипни товари и други плавателни съдове сочат, че Киев засилва усилията си да окаже натиск върху руснаците, като ги лишава от ресурси.

13 vessels of Russia’s shadow fleet hit on 21-22 July in the Sea of Azov and the Black Sea. pic.twitter.com/gTENtLGeov — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) July 22, 2026

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Командирът с позивна "Рай" споделя, че атаките са насочени към „развенчаване на мита“ за руското господство и установяване на пълен контрол над териториалните води на Украйна.

Сидхарт Каушал, старши научен сътрудник в лондонския аналитичен център RUSI, допълва, че украинските удари по руските сухопътни логистични маршрути са довели до увеличаване на морските превози през Азовско море, което, от своя страна, е създало повече цели за военноморски удари. Според него тези атаки са „логично продължение“ на украинската кампания в Крим.

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На лов

Украинските дронове FP-1 и FP-2, използвани от екипа на "Рай", са неразделна част от нарастващия арсенал на Киев. Те летят автоматично до зоните на бойните действия, след което пилотите поемат контрола, за да нанесат окончателния удар.

Стартовата площадка не се използва повторно и екипите често биват изпращани на нови места в рамките на няколко часа. Въпреки че технологичният напредък позволява дроновете да се изстрелват от разстояние над 100 км зад фронтовите линии, те остават желан обект за руските екипи за безпилотни летателни апарати.

Just imagine this: in 12 days, Ukraine, primarily its Unmanned Systems Forces, has struck 159 (!) Russian shadow fleet vessels.



‼️159 vessels in just 12 days.



Of those:

-117 were hit in the Sea of Azov

-42 in the Black Sea



Ukraine achieved this drones.



The video below shows… pic.twitter.com/IVtnbRz05b — Saint Javelin (@saintjavelin) July 17, 2026

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Командирът на ескадрилата казва пред Reuters, че той и неговите съратници са окуражени от „осезаемите резултати“ на операциите си. „Чудесно е, че темпото ни е толкова високо. Но все пак трябва да го поддържаме“, добавя той.

По-рано от НАТО заявиха, че след украинските удари руските военни кораби вече ескортират търговски танкери във водите на Европа, което натоварва още повече надводния флот на страната.

Също така бе съобщено, че Русия е започнала да инсталира станции за радиоелектронна борба „Пероед-М“ на кораби от Балтийския и Тихоокеанския флот, но в Черно море такива системи може да се окажат малко ефективни.

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