Испания поиска помощ от ЕС за горски пожари край Мадрид

Испания поиска четири противопожарни самолета чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз – системата на блока за координация на помощта при бедствия между държавите членки. Самолетите трябва да помогнат в борбата с множество горски пожари край Мадрид. Това съобщи Министерството на вътрешните работи.

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Испанският премиер Педро Санчес заяви, че страната преминава през драматична ситуация с пожарите. "Преминаваме през драматична ситуация, не само в различни испански провинции, но и в региони на съседни страни. Пожарите опустошават хиляди хектари и засягат множество градове и села", написа Санчес в "X".

В Испания бушуват няколко пожара, няколко от които са недалеч от столицата Мадрид.

Гърция вече е одобрила изпращането на два самолета „Канадер“ за гасене на пожари в отговор на искането, допълни ведомството.

На 24 юли Испания обяви национално извънредно положение в област Мадрид и провинция Авила заради няколко горски пожара, които продължават да се разпространяват извън контрол.