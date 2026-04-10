Десетки хиляди души с отказ да влязат в ЕС с въвеждането на новата система за контрол

На над 27 000 души е било отказано да влязат в Европейския съюз, от които 700 са представлявали заплаха за сигурността, откакто през октомври миналата година започна постепенното въвеждане на новата система за граничен контрол на територията на Съюза. Това съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Франс прес.

"От въвеждането ѝ са регистрирани над 52 милиона влизания и излизания, като на над 27 000 души е било отказано влизане", уточни Комисията.

Благодарение на този нов автоматизиран граничен контрол "регистрирането на един пътник отнема средно само 70 секунди, което съкращава процедурата", отбеляза още Комисията.

Заменяйки ръчните печати, тази нова система позволява да се регистрират личните и биометричните данни на съответните пътници, както и датите на влизане и излизане, с цел проследяване на превишаване на срока на пребиваване и отказа на достъп.

Системата се отнася за граждани на трети държави, с други думи лица, които не притежават гражданство на някоя от 27-те държави членки на ЕС или на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Системата се прилага при краткосрочен престой с максимална продължителност 90 дни.

"Към днешна дата системата е внедрена на всички гранични пунктове по външните граници на ЕС", обяви днес ЕК. Системата ще направи проверките по-бързи, като предотврати нелегалната имиграция и засили сигурността в ЕС.

