Десетки убити журналисти през 2025 г., най-много арестувани има в Русия

През последната година 67 журналисти са загубили живота си при изпълнение на работата си, като повечето от тях са станали жертва на войни или престъпни мрежи. Данните от декември 2024 година до началото на декември 2025 година са сходни с периода от 2023 до 2024 г. Най-опасните региони остават Ивицата Газа, където са изгубили живота си 29 репортери, и Мексико с 9 смъртни случая на журналисти.

"Всеки загинал журналист и всеки задържан репортер са предупреждение за нас в Германия, че всеки, който напада журналисти, лишава всички нас от правото да бъдем информирани безпрепятствено", заяви управителният директор на международната организация "Репортери без граници" в Германия Аня Остерхаус, цитирана от ДПА.

503-ма журналисти понастоящем се намират в затвори в 62 страни, което е по-малко в сравнение с предходния период. Китай е страната с най-много задържани журналисти, като техният брой там е 121, следван от Русия с 48 задържани журналисти и Мианма с 47.

Русия е задържала най-много чуждестранни журналисти, като 26 от тях са украинци, следвана от Израел, който е задържал 20 палестински журналисти.

Освен това, 135 служители на медии са обявени за изчезнали, някои от тях вече повече от 30 години. Журналисти в 137 страни са в неизвестност, повечето от тях са изчезнали в Близкия Изток или Латинска Америка.

Сирия е особено засегната, тъй като много репортери са изчезнали по време на режима на Башар Асад. Подобна е ситуацията с журналистите, взети за заложници от "Ислямска държава" и обявени от "Репортери без граници" за изчезнали.

