Църковен празник на 4 септемри: Какво се слага до входната врата на дома утре

На 4 септември според православния календар е празникът на Свети свещеномъченик Вавила, епископ Антиохийски. Ето какво трябва и какво не трябва да се прави на този църковен празник.

Църковен празник на 4 септември - традиции, обичаи и забрани

Свети Вавила е бил епископ на Антиохия (днешна Сирия) в средата на III век. По време на управлението на император Декий (249–251) в града се е състоял голям празник в чест на езическите богове. Свети Вавила, който през това време бил в храма, се молил за паството си, проповядвайки, че това трябва смело да понася всички изпитания за вярата си в Христос.

Императорът, научавайки за това, решил да влезе в храма, но свети Вавила излязъл да го посрещне и отказал да го пусне, като се отказал от поклонението на езическите богове. Това разгневило императора и той заповядал да изгорят християнския храм. Свети Вавила бил заловен, измъчван и екзекутиран заедно с трима младежи: Урбан, Прилидиан, Еполоний и майка им Христодула. Тяхното мъченичество станало свидетелство за непоколебимата им вяра в Христос.

Според народните вярвания, ако на този ден е слънчево, слънчевото време ще продължи още 4 седмици. Ако листата на дърветата започнат да падат бързо, това означава, че се очаква студена зима.

Какво не бива да правите утре? На 4 септември, както и на всеки друг ден, Църквата призовава за въздържание от кавги, обидни думи, клюки и клевети, осъждане на другите, завист, алчност и отчаяние. На този ден не бива да се отказва подкрепа на нуждаещите се - напротив, трябва да се протегне ръка и да се прояви милост.

Какво можете да правите утре? Според народното поверие, ако на този ден избухне пожар, той може да бъде спрян, като се обиколи около огъня със светата икона на Божията майка „Горящ храст“ и пламъците ще се отдръпнат, без да причинят вреда. В миналато предците ни са окачали тази икона до входната си врата.

На този ден по традиция предците ни са сплитали връзки лук и са окачвали по една до входната врата в дома си – вярва се, че ароматът на лук прогонва зли духове, уроки и болести.

На този ден не е добре да давате или вземате заеми - нито пари, нито храна - смята се, че това обещава бедност и болести. Също така според народното вярване не трябва да се хвалите с материалното си благополучие - това ще доведе до бедност. Препоръчително е да не започвате спорове със съседите си - това може да доведе до проблеми в семейството.

Също така не се препоръчва да отлагате за по-късно това, което трябва да направите, както и да бъдете мързеливи.

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