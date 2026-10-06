Дмитрий Медведев сплаши Армения: Да не стане като в Украйна (ВИДЕО)

Промяната във външната политика на Армения заплашва с негативни последици, заяви Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, в интервю за иранската държавна телевизия и радио. „Настоящото арменско ръководство реши да промени вектора си на развитие. Сигурен съм, че това няма да доведе до нищо добро. Най-лошото, което може да се случи на Армения, е превръщането ѝ в друга Украйна“, каза Медведев.

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Обвинения

Той също така обвини неназовани държави, че се опитват да „разпалят нещо“, за да разделят страните от Южен Кавказ. Медведев даде Грузия като пример, твърдейки, че преди това ѝ е било предложено членство в НАТО. В крайна сметка това „довело до конфликт“ и републиката така и не станала член на алианса, отбеляза той. Сега, според Медведев, Западът по подобен начин „тества здравината“ на отношенията между Русия и Армения, които се обтегнаха поради плановете на Ереван да се присъедини към Европейския съюз.

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Moscow is frightening yet another country with a “Ukrainian scenario.” Medvedev openly threatens Armenia with war. https://t.co/U5PQvdmQqJ — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026

Членство в ЕС

Арменският парламент прие закон за започване на процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз през март 2025 г. Това разгневи Москва, която заяви, че едновременното членство в ЕС и Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) е невъзможно. Президентът Владимир Путин многократно е настоявал Армения да проведе референдум, за да вземе окончателно решение по този въпрос, призовавайки я да си спомни съдбата на Украйна, срещу която войната започна именно заради желанието ѝ за европейска интеграция.

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Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че провеждането на референдум, преди страната да е получила статут на кандидат за ЕС, е безсмислено, тъй като гражданите ще трябва да избират между ЕАЕС и алтернатива, която в момента не съществува. Същевременно той заяви, че Армения вече не смята Русия за „стратегически партньор“ и няма нужда от военната си база в Гюмри.

Пашинян също публично обърна внимание на на Путин демокрацията в републиката и липсата на блокиране на интернет, след което Русия наложи ограничения върху доставките на арменски продукти, включително алкохол, зеленчуци, плодове, риба, мляко и цветя.

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