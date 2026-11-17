Очаквам Европа да бъде стратегически самостоятелна до 2035 г. при този мащаб на инвестициите във въоръжените сили. Това каза началникът на отбраната на Белгия генерал Фредерик Вансина днес в интервю за местна медия. Твърде дълго разчитахме на покровителството на САЩ, посочи той.

Попитан дали Европа е готова да посрещне руско нападение, той каза, че засега такава готовност липсва, но предприетите стъпки ще доведат до бързо наваксване. Десетилетия наред финансирането за европейските въоръжени сили беше ограничено, но заради увеличените инвестиции в следващите години може да се постигне чувствително подобрение, коментира генералът.

Вансина отчита, че при досегашните дейности на държавите от НАТО САЩ са доставяли основното оборудване, а европейците са били допълващ фактор. По неговите думи доскоро 75% от стойността на европейската отбрана е била поета от Вашингтон. Според него САЩ няма да изоставят Европа и запазват европейския ядрен чадър.

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