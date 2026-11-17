За първи път в човешката история учените ще получат радиосигнал, изминал разстояние от един светлинен ден. Този сигнал ще бъде изпратен от сондата Voyager 1.

Най-важният сигнал, който НАСА ще получи от Космоса

Космическите апарати Voyager 1 и Voyager 2 на НАСА бяха изстреляни през 1977 г. Първият изследва Юпитер и Сатурн, вторият - Уран и Нептун. Почти 50 години по-късно и двете сонди вече са напуснали Слънчевата система и се намират в междузвездното пространство. Voyager 1 се приближава до място, където никога не е бил обект, създаден от човека. Космическият апарат ще бъде на 1 светлинен ден от Земята. Но учените ще чуят един от най-важните сигнали от Космоса само 24 часа след това събитие, пише Space.

НАСА очаква космическият апарат Voyager 1 да достигне рекордно разстояние от 1 светлинен ден от Земята в сряда, 18 ноември, приблизително в 12:16:07 източноевропейско време.

Астрономите използват термина „светлинен ден“, за да обозначат разстоянието, което светлината изминава за 24 часа. Тъй като скоростта на светлината е приблизително 300 000 км/с, 1 светлинен ден е почти 26 милиарда километра.

Въпреки че терминът „светлинен ден“ звучи като единица за време, той всъщност е единица за разстояние, точно както терминът „светлинна година“ (която е около 9,5 трилиона километра). Астрономите използват такива мерни единици, за да опишат огромните разстояния между обекти в Космоса.

За сравнение: светлината от Слънцето достига Земята за около 8 минути и 20 секунди. Това означава, че нашата планета е на около 8,3 светлинни минути от Слънцето.

Когато Вояджър 1 се окаже на разстояние от 1 светлинен ден от Земята, той ще изпрати радиосигнал до Земята. Но ще са необходими 24 часа, за да достигне този сигнал до нашата планета. Следователно учените ще могат да потвърдят рекордното разстояние едва ден след историческото събитие. Ще са необходими още 24 часа, за да достигне сигналът, излъчен от Земята, Вояджър 1.

От изстрелването си на 5 септември 1977 г., Вояджър 1 непрекъснато се отдалечава от Земята. В момента той пътува през междузвездното пространство със скорост от около 61 000 км/ч. Заслужава да се отбележи, че Вояджър 2 се движи по различна траектория и следователно няма да бъде на по-малко от 1 светлинен ден от Земята до ноември 2035 г.

Вояджър 1 се насочва към звездата AC +79 3888, известна още като Gliese 445, която се намира на повече от 17 светлинни години от Земята. След 40 000 години се очаква сондата на НАСА да премине на около 1,7 светлинни години от звездата.

Но се очаква през следващото десетилетие мощността на Вояджър 1 да се изчерпи и два от работещите му научни инструменти ще се повредят, въпреки че първоначално десет инструмента са били в експлоатация.

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