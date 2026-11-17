Марсоходът на НАСА откри огромно количество вещество в марсиански скали, което играе важна роля за съществуването на живот.

Как откри марсоходът Curiosity на Марс?

Марсоходът Curiosity на НАСА премина през обикновена скала в кратера Гейл на Марс. Под тежестта на устройството скалата се напука и това, което се намираше вътре, силно изненада учените. Там бяха открити кристали чиста сяра. Въпреки че на Марс има много сулфати, за първи път учените откриха сяра в чист вид на Червената планета. В същото време цялата околност беше буквално осеяна с такива камъни. Това събитие се случи преди две години и едва сега учените сякаш са разрешили мистерията: откъде се е появила чистата сяра на Марс, която не би трябвало да е там? Може ли да е свързана с извънземен живот? Резултатите от две проучвания бяха публикувани в списанията Science и Geophysical Research Letters, пише ScienceAlert.

Сулфатите (сяра и кислород) се образуват, когато сярата се смеси с други минерали във водата. Когато водата се изпари, минералите изсъхват, оставяйки след себе си сулфати. Тези сулфатни минерали съдържат информация за миналото на Марс, особено за историята на водата на планетата и как тя е изчезнала с течение на времето.

Чистата сяра се образува само при определени условия, за които учените смятат, че не са били налице в кратера Гейл. На Земята големите залежи на сяра обикновено са свързани с вулканична или хидротермална активност. Но кратерът Гейл не е имал високотемпературните процеси, които биха могли да доведат до образуването на чиста сяра.

Сега учените са намерили обяснение как необичайни находища на чиста сяра биха могли да се появят на Червената планета. Авторите на първото изследване са анализирали изображения на района, където са открити необичайните скали, както и резултатите от химичния анализ на откритата чиста сяра.

Оказа се, че скали, богати на чиста сяра, наистина са многобройни на повърхността на Марс, покривайки площ от около 2100 квадратни метра. И това е напълно неочаквано, както и фактът, че сярата се оказа изключително чиста, което контрастира рязко със сулфатните минерали на Марс.

Учените смятат, че тези скали са се образували в кратера Гейл. Чистата сяра би могла да се е образувала от газове, отделени по време на древна вулканична дейност. Тези газове първоначално са се намирали под повърхността на планетата, а след това, в резултат на ерозия на почвата, са успели да се изпарят. По време на химични реакции, находища на чиста сяра биха могли да се образуват дори без високи температури. Изчисленията на учените показват, че чистата сяра се е образувала в периода отпреди 3,1 до 2,8 милиарда години.

Друго проучване смесва сулфати с хлорати (съединения на хлор и кислород, които биха могли да присъстват на древен Марс) в киселинна вода при стайна температура. Реакцията произвежда жълти кристали чиста сяра. Това означава, че тази сяра би могла да е възникнала на Марс в резултат на химични процеси и не е свързана с дейността на микроорганизмите.

Сярата е един от важните елементи, необходими за възникването и съществуването на живота. Сярата под формата на сулфати участва в образуването на две аминокиселини, които са необходими на живите същества за синтеза на протеини.

На Земята чиста сяра може да се образува от микроорганизми, но експерименти доказват, че наличието на живи същества изобщо не е необходимо за образуването ѝ на Марс.

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