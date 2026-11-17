Съюзниците от НАТО ще обсъдят днес в Брюксел със заместник-министъра на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби текущия преглед на Вашингтон на числеността на американските войски в Европа. Това каза германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от Ройтерс.

Въпреки очакванията за намаляване на броя на американските войски в Европа, от решаващо значение е чрез преговори със САЩ да се предотвратят опасни пропуски в отбранителните способности, каза Писториус преди срещата с колегите си от Европейския съюз днес в Брюксел.

Германия и Норвегия ще финансират още един пакет американски оръжия за Украйна по механизма за приоритетните нужди на Киев (PURL), който ще включва основно средства за противовъздушна отбрана, добави Писториус.

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