На фона на тежката финансова криза, милиардните дългове и зачестилите аварии, които оставиха цели квартали без парно и топла вода, бъдещето на "Топлофикация-София" се превръща в най-горещата политическа и управленска тема в Столичния общински съвет (СОС). В дневния ред на заседанието в четвъртък (19 ноември) влизат три ключови точки, които очертават различни, но взаимосвързани пътища за спасяване на закъсалото общинско дружество.

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Експертиза от от Световната банка

Първият стратегически подход е заложен в доклада на кмета Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров, който отваря вратата за експертиза от групата на Световната банка. Документът представя финансовата картина на дружеството, което обслужва над 70% от потребителите в столицата, но трупа загуби в продължение на повече от десетилетие. По последни данни натрупаният дълг приближава 2,5 млрд. лева, чистата загуба за 2024 г. е 143,1 млн. лв., а прогнозата за 2025 г. сочи катастрофален отрицателен резултат от близо 393 млн. лв. Към това се добавят и около 27% технологични загуби по остарялата мрежа, които натоварват пряко сметките на гражданите.

Тъй като общината не разполага със собствени средства за мащабната модернизация и декарбонизация, екипът на кмета предлага стартирането на първа подготвителна фаза със Световната банка с индикативен бюджет между 750 000 и 900 000 евро и срок до една година. Този етап не обвързва общината с подписване на концесия, а цели независима диагностика – анализ на регулаторната рамка и защита на уязвимите потребители, изготвяне на финансов модел, план за преструктуриране на наследените дългове към БЕХ и „Булгаргаз“ и дефиниране на ясни показатели за качество.

Едва след приключването на тези анализи и при спазване на строги условия общинският съвет би могъл да гласува втора фаза за реална транзакция и избор на концесионер, която е оценена на около 3,5 милиона евро, като общината ще запази собствеността върху активите и контрола върху цените чрез КЕВР.

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Спешна концесия

На по-бърз и директен път към концесия обаче настояват общинските съветници от "Синя София", водени от Вили Лилков, Ивайло Йонков и Иван Сотиров. В своя доклад те предлагат незабавно създаване на специална работна група, която да изработи конкретни правила и условия за обявяване на конкурс за концесиониране на топлофикационната инфраструктура. Вносителите аргументират спешността с драстичната хронология на задлъжнялостта – от 585 млн. лв. през 2016 г. дълговете към БЕХ и „Булгаргаз“ скачат до над 2,213 млрд. лв. през 2025 г., а загубата за последната година надхвърля 410 млн. лв.

Според тях нито държавата, нито общината могат да спасят фалиращото предприятие, а единственият изход от спиралата на кражби и разхищения е бързото привличане на голям международен оператор по успешния пример на водоснабдяването в София или модела на EVN в Пловдив. Предлаганата от тях работна група ще има задачата да определи обхвата на концесията, критериите за инвеститора и правилата за избор на консултант, който да маркетира проекта.

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Независим "рентген" на старите тръби

Третото парче от пъзела в дневния ред идва от групата на "Спаси София" в лицето на Борис Бонев, Емилия Ангелова и Драгомир Иванов, които настояват за извършване на независим външен технически одит на цялата инфраструктура и състоянието на топлопреносната мрежа. Аргументът тук е прагматичен – години наред липсва обективна картина в какво състояние реално се намират хилядите километри тръби под столицата и какви точно инвестиции са нужни за тяхната подмяна. Без такъв технически „рентген“ нито един сериозен стратегически инвеститор не би влязъл в дружеството, а общината няма как да знае реалната стойност на активите, които предлага.

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Така на заседанието си столичните общинари ще трябва да решат дали ще успеят да обединят трите инициативи в единен план или политическите противоречия отново ще блокират реалните реформи в най-голямото общинско дружество.