Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши транзита на руски петрол през тръбопровода "Адрия" съвместно официално писмо до Загреб. То е изпратено от унгарския външен министър Петер Сиярто и словашкия министър на икономиката Денис Сакова, посочват световни медии. Премиерите на двете страни Виктор Орбан и Роберт Фицо многократно са заявявали, че "доставките на петрол и газ от Русия са жизненоважни" за техните държави.

"Молим Хърватия да осигури транспортирането на руски петрол до Унгария и Словакия по тръбопровода "Адриа", тъй като нашето освобождаване от санкции позволява внос на руски петрол по море в случай на прекъсване на доставките по тръбопровода", пише в писмото.

Както е известно, транзитът през тръбопровода "Дружба", който преминава през украинска територия, беше спрян в края на миналия месец заради мащабните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази подкрепа за позицията на Будапеща, заявявайки, че Украйна използва петролопровода "Дружба" като политически инструмент. Киев отрича подобни обвинения. Припомнете си: Украйна продължава грубата намеса в унгарските избори: Сиярто