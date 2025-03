Докато Путин мълчи: Зеленски разкри тайни от преговорите със САЩ

Украинската делегация е представила на президента Володимир Зеленски подробен доклад за срещата си с американски представители в Саудитска Арабия, включително напредъка в преговорите и ключовите аспекти на дискусиите. Това обяви държавният глава с публикация в социалните мрежи, след като стана ясно, че Украйна приема американско предложение за незабавно 30-дневно прекратяване на огъня и да предприеме стъпки за възстановяване на устойчив мир след руската инвазия.

След вчерашната среща държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че ще представи предложението пред руснаците и че топката сега е в полето на Москва. По-рано днес (13 март) стана ясно, че Кремъл не иска временно прекратяване на огъня. Този сигнал дойде от думите на помощника на руския диктатор Владимир Путин - Юрий Ушаков. Коментар от самия Путин все още няма.

"Добре е, че разговорът беше изцяло конструктивен. Украйна е ангажирана с бързото постигане на мир и сме готови да изпълним своята роля в създаването на надежден, траен и справедлив мир", заяви президентът. Още: Зеленски обяви на пресконференция резултатите от срещата в Джеда (ВИДЕО)

Зеленски благодари на преговорните екипи за възобновяването на военната помощ и обмена на разузнавателна информация с Вашингтон. Той подчерта, че Киев е представил своите принципни позиции пред американската страна.

