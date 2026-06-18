На фона на рекордна атака с дронове: В Подмосковието отказват да разкрият къде са укритията (ВИДЕО)

Истински абсурд се случва в Подмосковието, където властите отказаха днес да разкрият публично къде са разположени укритията за населението на фона на украинската атака от тази сутрин, която по признание на самото руско военно министерство е рекордна от началото на войната - за последните 24 часа руското ПВО е свалило 992 украински дрона над различни руски региони, според данни на самото ведомство. На този фон от администрацията на град Котелники, едно от най-близките до Москва селища, отстоящо само на 25 км от центъра на руската столица, отказаха да публикуват къде се намират убежищата за населението.

С какъв аргумент отказаха да направят това? От администрацията на града заявиха, че такава информация може да се предостави на жителите само "по време на мобилизация и във военно време", с други думи руските власти и до ден днешен не признават, че Русия води война - след четири и половина години военни действия!

При това информация за отказа на властите разпространи дори прокремълският телеграм канал Daily Storm.

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Междувременно припомняме, че според данни на губернатора на Московска област Алексей Воробьов днес пострадали вследствие на отломки от свалените дронове са 16 души, включително 2 деца.

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