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"Трябва да се борим": Зеленски разкри каква сума все още чака Украйна от САЩ

06 ноември 2026, 0:53 часа 587 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Трябва да се борим": Зеленски разкри каква сума все още чака Украйна от САЩ

Украйна не е получила 16 милиарда долара помощ от Съединените американски щати в съответствие с предварителните споразумения, така че трябва да се „бори“ за тези средства. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за ТСН, отговаряйки на въпрос относно помощта на САЩ за Украйна. Той подчерта, че Украйна няма друг избор, освен да укрепи позицията си.

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„Трябва да работим по пакет от Съединените американски щати. Трябва да повдигнем въпроса за парите от предишни споразумения и решения, които са били спрени“, подчерта държавният глава. Зеленски добави, че Украйна е благодарна за всичко, което ѝ е дадено, но трябва и да се „бори“ за тези ресурси. „Нека никой в ​​Съединените американски щати не се обиди“, каза той.

Позицията на САЩ по отношение на Украйна

По-рано специалният пратеник и зет на Тръмп – Джаред Къшнър, заяви, че САЩ се стремят не само да прекратят войната в Украйна, но и възнамеряват да създадат глобална архитектура за сигурност, за да предотвратят повторна атака.

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Междувременно най-малко шест антиукраински настроени конгресменки загубиха междинните избори в САЩ. Този списък включва Виктория Спартац, която е от украински произход, но беше една от най-гласовитите противнички на подкрепата за Киев.

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САЩ военна помощ Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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