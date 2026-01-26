Доставя оръжия и за Украйна: За една нощ чех стана най-богатият оръжеен магнат в света

Един от сериозните доставчици на бронирани машини и боеприпаси за Украйна се оказа най-големият фактор и най-богат предприемач в оръжейната индустрия в света. При това не говорим за американец, а за чех - 33-годишният Михал Стрнад, предава Bloomberg.

Още: Над 50% от оръжията, използвани от ВСУ на фронта, вече се произвеждат в Украйна

Стрнад е собственик на Czechoslovak Group (CSG). Състоянието му достигна почти 37 милиарда долара - около 10% от БВП на Чехия. В деня на първичното публично предлагане акциите на компанията му се покачиха с 28%, а предлагането набра 3,3 милиарда евро. Така чехът почти удвои състоянието си за само една нощ. А цената на една акция беше 25 евро при първичното публично предлагане.

Основана от баща му преди повече от 30 години, компанията активно доставя продукти на Украйна и повече от 70 други страни, като наема над 14 000 души. Стрнад, който наследи компанията, след като баща му прехвърли собствеността през 2018 г., има нетно състояние от 36,9 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Още: Русия: Поръчките ни за оръжия са за рекордните 70 млрд. долара. Във военната индустрия имаме близо 4 млн. души