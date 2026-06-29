Драстична смяна на стратегията: Лондон се отказа от новите разрушители, снабдява се с кораби-майки за дронове

Великобритания ще се откаже от плановете си за замяна на остаряващите разрушители (ескадрени миноносци) и вместо това ще купи най-малко шест "бойни кораба с общо предназначение" (Common Combat Vessels, CCV), които ще служат като командни центрове за безпилотни системи, съобщи вчера Министерството на отбраната. Шестте разрушителя тип 45 на Кралския флот трябва да бъдат изведени от експлоатация до края на 2038 г., а първоначалните планове предвиждаха те да бъдат заменени с ново поколение кораби от тип 83.

Съгласно дългоочаквания План за инвестиции в отбраната обаче тези бойни кораби ще бъдат заменени с хибридни бойни кораби с общо предназначение (CCV) - стъпка, отразяваща тенденцията към водене на военни действия с дронове и по-гъвкави фронтови способности.

Тези кораби ще осигурят на нашите военни моряци хибридни съдове, проектирани за нарастващите заплахи, с които се сблъскваме, отбеляза в изявление министърът на отбраната Дан Джарвис.

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"Разработени с участието на изключителни британски новатори, тези кораби ще бъдат произведени във Великобритания, което ще доведе до разкриване на работни места в цялата страна и ще осигури на Кралския флот способности, съобразени със съвременната война", каза министърът.

Министерството уточни, че CCV ще координират безпилотни системи във въздуха, на сушата и под вода. Очаква се доставките да започнат в първите години от следващото десетилетие, а след влизането им в експлоатация корабите ще действат съвместно с фрегати с екипаж, както и с други планирани автономни съдове, съобщава Ройтерс.

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