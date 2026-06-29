Няма бензин и руснаците се сетиха за политиката. Путин си призна, че няма "дух от Анкъридж" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"До хората, които не се интересуват от политика – а сега от какво се интересувате? О телевизионни сериали или готварски предавания? Стоя на опашка за бензин вече втори час. Убедена съм, че поне половината от опашката не се е интересувала от политика. А сега политиката дойде в нашите домове. Въпреки че Иркутск е далеч от голямата политика и в Иркутск бъка от петрола. И ми е интересно – къде ни е бензинът? Отиде ли в голямата политиката? Хората, които не се интересуват от политика, в Антична Гърция са ги наричали идиоти". Това доста запомнящо се видеообръщение от поредния руски гражданин – в случая жена, заради последствията от подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна, добре описва какви настроения се формират и как те се разпространяват:

After two hours in a gas line, a Russian woman urged fellow citizens to start caring about politics because it "has come to their homes." But she stubbornly refuses to understand that it's not politics that came home - it's war returning to where it started. pic.twitter.com/gjnXjKDuhl — WarTranslated (@wartranslated) June 28, 2026

"Иркутск. Никой няма да ни помогне. Всички наши призиви за помощ, всички наши молби – никой не чува. Защото крещим в социални мрежи, които са ограничени. Искаме помощ от хора, които просто ги няма. Не е ясно какво да правиш в такова положение. Ситуацията с бензина става все по-лоша с всеки изминал ден" - думите на още една рускиня:

⛽️ "No one can help us anymore." Fuel panic reaches Irkutsk



More and more Russians are realizing the obvious: the fuel crisis isn't going away, and no one is coming to fix it.



"We're crying out on a banned social media platform, asking for help from people who simply aren't… pic.twitter.com/MTMMHDD6ka — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026

Да заредиш с гориво в Русия вече си е повод за радост. В потвърждение на тази сентенция и оплакванията как става все по-лошо, РБК съобщава, че в Москва и Московския регион бензиностанциите на "Газпромнефт", "Лукойл" и "Тебойл“ са въвели ограничение от не повече от 20-30 литра бензин на човек:

Two Russian women went into ecstasy after managing to fill up 30 liters of gas in a country recently called a gas station state. pic.twitter.com/fsgBrwt4aY — WarTranslated (@wartranslated) June 28, 2026

На този фон, Владимир Путин обяви, че вече има специален щаб за наблюдение на ситуацията с бензина и посочи, че производството на бензин в Русия още през юли би трябвало да е по-голямо от това през юни. Путин призна, че по бензиностанциите в Русия има опашки, но се вземат системни мерки - увеличаване на предлагането и осигуряване на икономически обосновани цени. "Няма критичен недостиг на гориво", увери той – ОЩЕ: Путин си призна с половин уста, че бензинът е проблем, а Медведев дреме: Или силна Русия, или никаква (ВИДЕО)

Сега накъде?

Според руския лидер, Западът не можел да победи Русия на бойното поле, "киевският режим" отстъпвал навсякъде на фронта, затова Западът се опитвал да дестабилизира политическата ситуация и да посее вътрешни раздори. По думите на Путин, Украйна извършвала удари, за да "подсили" информационна кампания, че руската армия "спира настъплението", поне за кратко. "Всички удари, независимо къде са насочени към нашата инфраструктура, нямат абсолютно никакво влияние върху ситуацията на фронта. Основната цел на руските въоръжени сили е напълно да освободят Донбас и Новорусия", подчерта той – Новорусия е термин, с който се описват украинските области Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, но също така Днепропетровска, Николаевска, Одеска и дори Харков. А Путин не се съгласи и да се водят военни действия само за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област – ако станело така, украинската армия щяла да хвърли там сили, които сега са ангажирани на други фронтове. Путин дори "пресметна", че руската армия била на 8-9 километра от Славянск, на 10,5 километра от Суми (това твърдение е абсолютно ново и няма никакво потвърждения от независими източници – досега оценките са за над 30 дори 40 километра дистанция), Константиновка била превзета "на 96%" и дори руските части щели да обкръжат украинските при Стари Оскол (това е град в Харковска област, съвсем различен от река Оскол, намираща се източно от Купянск, а досега Путин говореше неведнъж как Купянск бил в руски ръце, което беше опровергано категорично с течение на времето). Но Русия винаги е била силна благодарение на народа си и обединението му – коригираме някои свои планове, но всички стратегически цели ще бъдат постигнати, увери Путин.

Реалността: Цените за превоз на товари по магистрала Р-280 – така нареченият "сухопътен маршрут" до Крим – започват от 260 000 рубли и има дори до 480 000 рубли за превоз на товари от Ростов на Дон до анексирания Симферопол. Но в повечето случаи превозвачите просто посочват "цена по договаряне", вместо да дават конкретика, предаде ASTRA. В резултат на атаки с дронове през последния месец, трафикът по магистрала Р-280 – ключов маршрут за снабдяване на руската армия – е намален с повече от две трети, твърди майор Роберт Бровди, командващ Силите за операции с безпилотни системи на украинската армия.

Путин призна и друго – че т.нар. "дух от Анкъридж" т.е. уж споразумение между него и Тръмп по темата "Украйна" и как Русия трябва да се налага и буквално да управлява Киев, за да не може НАТО да се разшири до руските граници, никога не е бил оформен като официално споразумение и никой никога нищо не е подписвал на срещата му с Доналд Тръмп на 15 август, 2025 година. Но Путин настоя, че имало предложения и то от САЩ и "компромиси", които Русия да направи, тя се съгласила – изрично и подробно какви са въпросните компромиси руският лидер не говори. За сметка на това той подчерта, че Киев и Западът явно никога не са искали да изпълнят Минските споразумения. Неговият бивш сив кардинал Владислав Сурков каза отдавна публично друго, прочетете – ОЩЕ:

Интересното е и, че според Путин беларуският му колега Александър Лукашенко не се е паникьосал от предупрежденията на украинския президент Володимир Зеленски, че ако Беларус официално влезе във войната в Украйна на страната на Путинова Русия, то Украйна е готова и ще отговори по унищожителен начин – ОЩЕ: След двете тайни срещи с Путин: Лукашенко хукна надалеч, няма много подробности

"Ако той обяви мобилизация, в Русия ще избухне революция" - такава прогноза-мнение изказа бившият КГБ офицер Сергей Жирнов. Като основна причина за тази прогноза Жирнов посочи, че това по същество е колониална война и руската армия сега основно използва войници, които са подписали професионални договори т.е. воюват за пари. Обаче ако има мобилизация, то вече в армията ще бъдат привикани хора, които не искат да воюват. Едно е да воюваш, ако ти предлат пари, друго е вече мобилизация – хора, които не искат да воюват. Жирнов смята и, че отделно ако това стане, 3-4 млн. руснаци ще избягат. Но какво би станало, ако дадеш автомати на хора, които не искат да воюват – потенциално нов бунт, предупреди бившият агент на КГБ:

EXCLUSIVE: "If Putin announces mobilization, Russia will face a revolution"



Former Soviet intelligence officer Sergei Zhirnov believes the Kremlin is unlikely to announce a new wave of mobilization because its consequences could be even more dangerous than the war itself.… pic.twitter.com/FZdJmJ0dMn — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026

Вчера, в Деня на украинската конституция, украинският президент Володимир Зеленски също отправи поредни послания – че Киев устоява, след като Киевско-печорската лавра също устоява. "Истината винаги ще надделее", уверен е Зеленски. По думите му, от началото на пълномащабната война в Украйна Русия е нанесла щети на 740 религиозни сгради. А сега Украйна постави бюст на Иван Мазепа пре лаврата – украински хетман на Левобрежна Украйна и управляващ Казашкото хетманство, чиято голяма цел е била управляваните от него земи да се отделят от влиянието на Москва и Руската империя:

Zelensky's powerful message: "The Lavra stands. Saint Sophia stands. That means Kyiv stands. Ukraine stands — and it will endure."



On Ukraine's Constitution Day, the Kyiv Pechersk Lavra hosted, for the first time, a joint prayer bringing together priests from different regions… pic.twitter.com/9qEefZToqN — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026

Russia has damaged 740 religious buildings in Ukraine since the start of the full-scale war, Zelensky said. He described Ukrainian churches scarred by bullets, shattered by guided bombs and missiles, and hit across both major cities and small villages. #Ukraine pic.twitter.com/5GMaXO9BZM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2026

Ukraine marked the 30th anniversary of its Constitution at Kyiv-Pechersk Lavra by unveiling a monument to Hetman Ivan Mazepa. The ceremony symbolized a break with Russia’s historical narrative and brought together current and former Ukrainian leaders. #Ukraine pic.twitter.com/Fk9zBWUpSu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Командирът на 154-та украинска механизирана бригада на Володимир Кононников е намерен мъртъв, съобщи Оперативно командване "Юг". Обстоятелствата около смъртта му се разследват, първоначално не са открити признаци на насилие. Окончателни заключения ще бъдат направени след разследването.

Вече 48 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 28 юни е имало 249 бойни сблъсъка спрямо 241 на 27 юни. Руснаците са хвърлили 235 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с около 43 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3070 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8682 FPV дрона, което е с около 1200 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

33 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление съгласно официалната украинска информация – това направление си остава участъкът на фронта с най-интензивни бойни действия. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 15 руски пехотни атаки, обаче не е имало нито една руска пехотна атака в Краматорското направление т.е. от Часов Яр към Константиновка. Още 30 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област, но в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област, не е имало нито една руска пехотна атака за последните 24 часа. В Лиманското направление са организирани 21 руски пехотни атаки, докато в Славянското направление са били 28 – то се намира южно от Лиман. За това направление популярният Z-канал "Рибар" обобщава в дневния си район, че течали боеве в центъра на село Рай-Александровка – и това след като допреди половин-една седмица и този канал, и куп други раздуваха позиция на руското военно министерство, че населеното място е превзето.

❗️One Ukrainian paratrooper against three russian invaders.

A soldier of the 81st Airmobile Brigade of the 7th Rapid Response Corps engaged an enemy reconnaissance group in close combat.

As three russians entered the shelter, the paratrooper instantly struck with a fragmentation… pic.twitter.com/YxvmaxdkUI — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) June 27, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец предупреждава, че успешните украински действия по отношение на Крим не бива да карат някои хора да слагат розови очила. По 35-40 управляеми руски авиобомби летят към нашите позиции в Запорожието, например при Закитно, посочи той.

Russian forces struck Zaporizhzhia with guided bombs, injuring eight people, including two children. A five-year-old boy is in serious condition as rescuers work through the rubble and help a dog trapped under debris. #Ukraine pic.twitter.com/1nuWf7ooZS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2026

Отделно, Машовец публикува пространен анализ какво се случва в Олександриевското направление – той отчита, че руснаците са спрели украинския напредък към пътя Гуляйполе - Велика Новосилка, само че не са си върнали позициите отпреди Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да настъпят в този участък северно от Гуляйполе (цялата линия южно от река Вовча, по-голямата част от Березово, района на Новомиколаевка и Калиновско, както и Новогригоровка). Там действа 36-та общовойскова руска армия – и според Машовец руското командване мисли дали да не изтегли някои от нейните части в това направление (до 4 бригади) и да ги хвърли в други точки на фронта, с риск сегашната стабилизация бързо да се превърне в нов проблем за руснаците.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 108 далекобойни дрона по цели в Украйна. 82 от тях са свалени – преминалите през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи са нанесли удари на 11 места, сочи сводката на украинските ВВС. За сравнение, руското военно министерство съобщава за 209 свалени украински далекобойни дрона през изминалата нощ.