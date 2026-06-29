След гладната стачка: Здравното министерство проверява сигнали за проблеми в "Александровска"

Министерството на здравеопазването обяви, че следи внимателно ситуацията в Клиниката по имунология и банка за стволови клетки към УМБАЛ "Александровска", като подчерта, че работата на структурата е от ключово значение за трансплантационната дейност в страната. Повод за позицията е обявената от проф. Милена Иванова-Шиварова безсрочна гладна стачка. Освен трудовия спор са постъпили сигнали и данни за организационни проблеми, които биха могли да окажат влияние върху работата на клиниката и акредитационните процедури.

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Проф. Шиварова започна гладна стачка заради спор с ръководството на болницата, свързан с искане за информация относно възнагражденията на управленския екип и финансовото състояние на лечебното заведение. Вместо исканите данни е била стартирана дисциплинарна процедура срещу нея.

От ведомството заявяват, че независимо от характера на възникналия спор, приоритет остава сигурността на пациентите и безпроблемното функциониране на клиниката. Според здравните власти не бива да се допуска риск за диагностичната дейност, трансплантационните процедури или международната акредитация на звеното.

От Министерството посочват, че са постъпили сигнали за затруднения в акредитационния процес, включително проблеми с предоставянето на необходима документация, сертификати и данни от системите за външен качествен контрол. Подчертава се, че международната акредитация на Европейската федерация по имуногенетика е ключов стандарт за качество и безопасност в сферата на трансплантационната диагностика.

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Според информацията, с която разполагат здравните власти, е имало и случаи на забавяне на резултати от HLA типизиране при пациенти, нуждаещи се от спешна оценка за трансплантация. Сигнализирано е също за действия, които са затруднили организацията на работа и достъпа до важни информационни системи. От министерството подчертават, че подобни проблеми не могат да бъдат разглеждани единствено като вътрешен трудов спор, когато засягат дейности с национално значение.

Министърът на здравеопазването е разпоредил проверка по случая, която трябва да изясни всички обстоятелства и да гарантира, че няма да бъдат засегнати пациентите, трансплантационната дейност или международният авторитет на българската медицинска система.