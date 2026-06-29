София обновява спирките: Пътниците вече ще чакат на завет

Дългоочаквано подобрение в градската инфраструктура става реалност. Столичният общински съвет (СОС) даде "зелена светлина" за изграждането на 135 нови спирконавеса в София. Решението, прието по доклад на "Спаси София", поставя фокус върху един от най-пренебрегваните проблеми на градския транспорт в столицата – липсата на подходящи условия за чакащите пътници. Новите съоръжения ще бъдат разположени на ключови точки в града, включително на емблематичния бул. "Витоша", натоварения бул. "Тодор Каблешков" и в ж.к. "Иван Вазов".

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Вносителите на доклада са категорични - удобството на гражданите, които ползват масовия градски транспорт, трябва да бъде приоритет. Досегашната практика пътниците да бъдат "оставени на милостта на природата" по време на дъжд, сняг или силно слънце е недопустима за град, който се стреми да бъде модерна европейска столица.

Според позицията на "Спаси София", наличието на спирконавеси не е луксозна придобивка, а базова необходимост, която променя цялостното преживяване при придвижване в града.

Този ход е част от по-широката стратегия на екипа за подобряване на градската среда и стимулиране на ползването на градския транспорт. От организацията уверяват, че проектът е само една от стъпките в дългосрочната им борба за модернизиране на София и осигуряване на по-качествен живот за нейните жители.