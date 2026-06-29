Часове преди старта: Уимбълдън загуби още едно голямо име

Часове преди старта на най-престижната тенис надпревара на трева, организаторите обявиха, че още една голяма звезда се отказва от участието си. Несъмнено най-сериозната загуба на тазгодишното издание на Уимбълдън ще бъде отсъствието на Карлос Алкарас. Испанецът продължава да се бори с контузия в китката, която получи преди няколко месеца и го принуди да пропусне и Ролан Гарос. Лоренцо Музети, Томаш Махач, Холгер Руне и Себастиан Корда са други големи имена, който няма да играят на "свещената трева".

Голям отказ от Уимбълдън при дамите

При дамите ситуацията не е по-различна, като някои топ тенисистки ще пропуснат надпреварата заради контузии. Сред тях са Виктория Мбоко, Хейли Баптист и Кристина Буча. Часове преди началото на двуседмичния турнир към този списък се присъедини и една от местните фаворитки. Става въпрос за Ема Радукану, която ще пропусне Уимбълдън заради контузия в десния крак, с която се бореше в периода преди началото на турнира. В навечерието на старта се оказало, че дискомфортът в крака ѝ се е превърнал в стрес-фрактура.

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По-рано в неделя Радукану заяви на пресконференцията си преди турнира, че прави всичко възможно, за да бъде готова за игра. Това е поредният изключително болезнен момент за 23-годишната тенисистка, която се бори с физически проблеми през целия сезон. Радукану не можа да тренира нормално през по-голямата част от извънсезонния период поради проблеми с крака, а след това се бореше с вирусна инфекция. Впоследствие тя бе извън игра в продължение на два месеца между март и май поради последствия от вирусното заболяване. Световната №30 сподели, че се бори с настоящия проблем още от края на сезона на клей, но след като стигна до финала на турнира в "Куинс Клуб" на трева, се смяташе, че е по-добре.

Отличното ѝ представяне в "Куинс Клуб" изглеждаше, че я е подготвило идеално за Уимбълдън. Вместо това тя отново е с контузия. Това е вторият път през последните пет години, в който първата британска ракета не може да участва на "свещената трева". През 2023 година тя беше принудена да се оттегли от надпреварата пред родна публика по време на 8-месечната си пауза поради контузия, след като претърпя операции на двете китки и на глезена.

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