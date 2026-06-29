Обрат на Балканите: Бедните хора в Румъния намаляват

Броят на бедните хора в Румъния е бил 3,468 милиона през 2025 г., което е с 3,5% по-малко в сравнение с предходната година, а относителният коефициент на бедност (AROP) е бил 18,4%, с 0,6 процентни пункта под нивото, отчетено преди година, предаде румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на данни от Националния статистически институт (INS) на Румъния. В същото време през 2025 г. процентът на тежки материални и социални лишения в Румъния е бил 16,8%, което е спад с 0,4 процентни пункта в сравнение с предходната година.

По-бедни са жените и хората с деца

Според цитирания източник, по пол, нивото на бедност е по-високо сред жените - с 0,7 процентни пункта - отколкото сред мъжете (18,7% в сравнение с 18%)

Също така, нивото на бедност сред хората, живеещи в домакинства с малолетни и непълнолетни на издръжка, и младите хора на възраст 18-24 години е било 21,2% през 2025 г., което е с 1,4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2024 г., но е с 6,7 процентни пункта по-високо от това на хората, живеещи в домакинства без малолетни и млади хора.

Колко е прагът на бедността в Румъния?

Данните на института показват, че в анализирания интервал стойността на прага на относителната бедност е била 24 435 леи/година/човек, или 4664,60 евро.

„Социалните трансфери играят важна роля за намаляване на нивото на бедност. Ако пенсиите и другите социални трансфери не бяха изплащани през 2025 г., почти 4 от 9 души (44,2%) щяха да са под прага на относителната бедност и ситуацията очевидно щеше да се влоши при възрастните хора (на 65 и повече години), които в процент от 87,9% щяха да са в състояние на относителна бедност. Същата ситуация би била регистрирана и при хората във възрастовата група 55-64 години, но в по-нисък процент - 45,2%,“ се посочва в статистиката. ОЩЕ: Кризисна ситуация: В Германия бедността рязко се е увеличила