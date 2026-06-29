Жегата го повали: Хари Стайлс се строполи пред десетки хиляди фенове (ВИДЕО)

Феновете на Хари Стайлс се притесниха, след като той се строполи на земята по време на концерт в Лондон, провеждащ се при рекордна гореща вълна. В петък, 26 юни, 32-годишният музикант току-що беше изпълнил един от големите си хитове на стадион "Уембли" по време на най-новото шоу от 12-дневната му серия "Together, Together", когато изглежда нещо се обърка.

Веднага след като изпълни любимия на феновете си трик "кит", при който изплюва вода на висока струя, докато изпълняваше заключителната песен от концерта "As It Was", Стайлс сякаш се задави с останалата вода в устата си и падна на земята. Кадри от този момент, заснети от различни ъгли, споделени от феновете в социалните мрежи, показват как музикантът пада по гръб, след което изглежда, че продължава да кашля. Докато лежи на сцената на "Уембли", Стайлс изглежда, че се извива няколко пъти, като вдига юмрук, за да прикрие кашлицата си. Той също така слага ръцете си върху корема си, който се движи драматично нагоре и надолу, докато сякаш се опитва да си поеме дъх. След около 17 секунди Стайлс се изправя, изглеждайки в добро настроение, преди да махне за сбогом на публиката.

Harry Styles, konserde su püskürtmek isterken boğazına su kaçmasıyla fenalaşarak yere yığıldı. pic.twitter.com/G1s2Sg6uv5 — BPT (@bpthaber) June 28, 2026

Изпълнителят на "Harry’s House" изглеждаше, че се е възстановил от инцидента, като се качи на сцената на "Уембли" за следващото си шоу в събота, 27 юни, въпреки че феновете продължиха да изразяват загриженост в публикации, в които подчертаваха инцидента.

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"Как така никой не дойде да види как е???" – коментира един потребител под видеоклип в TikTok, запечатал този момент. Под друго подобно видео най-популярният коментар гласи: "Независимо дали е сериозно, или не, той все пак трябва да бъде внимателен", посочи друг фен, като отбеляза, че е "невероятно горещо".

Концерта в петък се състоя, докато рекордът на Великобритания за най-горещия ден през юни беше подобрен за трети пореден ден, съобщи BBC, позовавайки се на Met Office, националната метеорологична служба на Великобритания.

Температурите в Съфолк достигнаха 37,3 градуса по Целзий – над 99 градуса по Фаренхайт – в петък, като надминаха 50-годишния рекорд с повече от един цял градус, според BBC. Междувременно в Лондон температурите достигнаха максимална стойност от 97 градуса по Фаренхайт, според "AccuWeather". Към събота предупреждението за екстремна жега, издадено от "Met Office", все още е в сила в части от източна и югоизточна Англия, като властите предупреждават, че "вероятно ще се появят неблагоприятни последици за здравето при хората, уязвими към екстремна жега", както и при други лица, пише "People".

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