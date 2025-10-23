Kaufland и БТС подновиха 80 км туристически маршрути около Русе

С новите указателни табели и информационни табла, кампанията достигна 350 км в страната

Маршрутът към Ивановските скални църкви, включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и един от деветте такива обекта в България, беше обновен от служители и доброволци на Kaufland България и Българския туристически съюз (БТС). В рамките на инициативата „Не губи посоката“ беше подменена туристическата маркировка както по пътя към скалните църкви, така и в района на скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“ и по пътеките в Природен парк „Русенски Лом“. Акцията обхвана общо 80 километра туристически маршрути в Русенския регион, което ще улесни достъпа на туристите до едни от най-красивите и духовно значими места в България.

В инициативата се включиха служители от магазините на Kaufland в Русе, представители на Българския туристически съюз, както и доброволци от Туристическо дружество "Приста" и Спортно туристическо и природозащитно дружество "Академик" . Те положиха нова лентова маркировка, поставиха 70 указателни стрелки, монтираха 9 нови информационни табла и почистиха пространството около трасето, за да бъде по-приветливо за бъдещите посетители, които искат да се насладят на природата и забележителностите, без да се тревожат за посоката.

Това беше деветото поред събитие от инициативата „Не губи посоката“. С реализирането му, общата дължина на премаркираните маршрути вече надхвърля 300 км. До момента са обновени над 290 указателни стрелки по стандарт на БТС, повече от 80 табели по стандарт на Европейската пешеходна асоциация и над 20 информационни табла, които улесняват ориентирането в различни планински райони на страната.

От началото на инициативата до този момент доброволците от Kaufland и БТС са обновили редица популярни туристически маршрути в страната. Сред тях са пътеките от село Желява до хижа Мургаш, от Велико Търново до Преображенския манастир и село Самоводене, както и маршрутът от село Войнеговци до местността Ръждавица в Софийска планина.

Обновен е и участъкът от Княжево до хижа Момина скала, отсечката от връх Ком до хижа Тръстеная по международния маршрут Е3, както и трасето от хижа Бузлуджа през хижа Българка до прохода на Републиката – част от международния преходен път Е3, известен у нас като „българското Камино“.

Шуменският маршрут „Лъвчето“, който започва от местността „Кьошковете“, преминава през заслон „Лъвчето“ и пещера „Бисерна“ и достига до местността „Фургоните“ – в непосредствена близост до емблематичната Шуменска крепост, също беше обновен. Нова маркировка бе поставена и по туристическият маршрут край град Ямбол, който води до местността Бакаджиците.

Инициативата „Не губи посоката“ си поставя амбициозната цел до края на 2025 г. да бъдат премаркирани над 400 км. туристически маршрути в страната.